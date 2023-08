Wspólne oświadczenie szefów MSZ Polski i krajów bałtyckich

9 sierpnia 2020 r. na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Według białoruskiej Centralnej Komisji Wyborczej, w głosowaniu zwyciężył urzędujący przywódca Aleksandr Łukaszenka, zdobywając aż 80,23 proc głosów. Jednak wyniku wyborów nie uznają państwa zachodnie oraz białoruska opozycja demokratyczna.

Sfałszowane wybory prezydenckie wyprowadziły tysiące Białorusinów na ulice. Protesty spotkały się z brutalnymi represjami. Tylko w 2020 r., w związku z antyrządowymi manifestacjami, wszczęto blisko 4,7 tys. spraw karnych dot. "ekstremizmu" i "terroryzmu".

"Kontynuuje politykę nieludzkich represji"

"Trzy lata temu, 9 sierpnia 2020 r., Aleksander Łukaszenka ogłosił się zwycięzcą sfałszowanych wyborów prezydenckich, tym samym depcząc aspiracje demokratyczne oraz prawa narodu białoruskiego. Bezprawne przejęcie władzy przez nielegalny reżim doprowadziło do masowych represji wewnętrznych, współudziału w zbrodniach wojennych i zbrodni agresji, gwałtownego osłabienia suwerenności Białorusi oraz destabilizacji regionu. To oszustwo wyborcze na masową skalę wywołało bezprecedensową falę pokojowych protestów Białorusinów, którzy domagali się swobody w decydowaniu o swojej przyszłości. W odpowiedzi władze białoruskie rozpętały brutalne prześladowania uczestników pokojowych demonstracji i ich zwolenników. Przez ostatnie trzy lata reżim Łukaszenki kontynuuje politykę stale nasilających się nieludzkich represji" – napisali we wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

"Ponownie apelujemy o natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie i rehabilitację wszystkich więźniów politycznych oraz o zaprzestanie represji i współudziału w rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. W obliczu nieustających represji, naruszeń prawa międzynarodowego, ciągłej instrumentalizacji migracji i innych zbrodni będziemy kontynuować politykę izolowania zbrodniczego i nielegalnego reżimu Łukaszenki oraz zaostrzania ukierunkowanych i sektorowych sankcji nałożonych przez Unię Europejską" – możemy przeczytać w komunikacie.

