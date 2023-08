Żyć jak Ukrainiec w Polsce

"Stworzenie homogenicznego i bezpiecznego środowiska dla najmniejszych i najbardziej bezbronnych ludzi. Dzieci otoczone swoim językiem, swoimi zwyczajami, znanymi sobie gestami, dźwiękami, piosenkami i zabawami mogą poczuć się u nas swobodnie i bezpiecznie” – tak o swojej działalności pisze ukraińskie niepubliczne przedszkole Maleńka Kraina, które funkcjonuje od października 2022 r. w Szczecinie. Placówka powstała jako inicjatywa oddolna. Korzysta z subwencji oświatowej. Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci z rodzin uchodźców. Zatrudnieni są w nim Ukraińcy. Założyciele placówki podkreślają, że nie chcą się odcinać od otoczenia, ale z nim integrować. W tym celu zorganizowali piknik integracyjny dla sąsiadów, warsztaty dla dzieci z sąsiedztwa oraz wieczorki degustacyjne kuchni ukraińskiej. Wskazują, że dopiero nabierają rozpędu.

To jedna z wielu inicjatyw, które powstały po agresji Rosji. Straż Graniczna podaje, że od 24 lutego 2022 r. granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 14,58 mln uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Jednocześnie od początku wojny do ojczyzny wróciło 12,834 mln osób. Dokładną liczbę uchodźców określić trudno, ponieważ część z nich jedynie przejeżdża przez Polskę, jadąc na zachód Europy. Ruch cały czas trwa. Tylko przez jedną dobę – 14 sierpnia – przybyło do nas 34 tys. uciekinierów wojennych. Większość Ukraińców przebywa w Polsce, korzystając z ochrony czasowej, czego potwierdzeniem jest możliwość uzyskania numeru PESEL. Możliwe jest też założenie Profilu Zaufanego. Od czerwca w aplikacji mObywatel uchodźca z Ukrainy może dodać elektroniczny dokument Diia.pl, czyli dokument potwierdzający pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych. W skrócie: cyfrowe pozwolenie na pobyt, które jest wykorzystywane np., by zapisać dziecko do lekarza.

Szkoła po ukraińsku

Aparat państwa stoi frontem do uchodźców. Portal gov.pl ma swoją wersję ukraińską – „Stronę dla obywateli Ukrainy” – a tam wszystkie najważniejsze informacje: „uzyskaj numer PESEL; pomoc prawna; uzyskaj jednorazowe świadczenie pieniężne”. Chodzi o 300 zł, które uciekinier wojenny można otrzymać na pokrycie pierwszych, najpilniejszych wydatków.