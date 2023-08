KO pozwała PiS w trybie wyborczym. Jest wyrok sądu

W czwartek zapadł wyrok w pierwszym procesie w trybie wyborczym przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska, a chodziło o spot Prawa i Sprawiedliwości dotyczący skali bezrobocia w czasie rządów Donalda Tuska.

Sędzia Jacek Tyszka powiedział podczas posiedzenia, że "w toku tego klipu postaci odnoszą się do całego okresu sprawowania urzędu premiera przez Donalda Tuska, czyli do lat 2007-2014". – Jest to ogólne stwierdzenie, ono się nie ogranicza do żadnego konkretnego miesiąca, ani do żadnego konkretnego obszaru Polski, na którym bezrobocie jest niższe czy wyższe. Czyli dokonano takiego uogólnienia – ocenił.

Jak dodał, "w klipie wyborczym można sobie pozwolić na jakieś uogólnienie", ale "prawda jest taka, zgodnie z danymi, które państwo zgodnie przedstawili, że w tym okresie siedmiu lat, kiedy Donald Tusk był premierem, to bezrobocie przekraczało 14 proc. tylko przez trzy miesiące". – W pozostałym okresie wielu, wielu miesięcy, które się składają na niespełna siedem lat, to bezrobocie było istotnie niższe – mówił.

Sąd: Nie można tej informacji uznać za prawdziwą

– Czy sąd może uznać, informację, że to bezrobocie wyniosło 15 proc. w ciągu całych siedmiu lat w sytuacji, w której ono przez trzy miesiące było wyższe niż 14 proc., a nigdy nie osiągnęło 15 proc.? Sąd ocenił, że nie można tej informacji uznać za prawdziwą – oświadczył.

Tłumaczył, że "nie chodzi o jakieś paragrafiarstwo czy aptekarską dokładność, tylko po prostu o rzetelność". – I tej rzetelności w przekonaniu sądu uczestnik nie dochował – stwierdził sędzia.

Według niego "wystarczyłoby, żeby w klipie uczestnik tego nagrania powiedział, że: "jestem z Biłgoraju czy z jakiegoś innego Pisza, z innej miejscowości takiej jak Pisz, gdzie bezrobocie jest wysokie i wtedy byśmy się tutaj nie spotkali, mielibyście państwo spokój". – Ale wtedy ten klip nie miałby takiej mocy, bo on nie dotyczyłby całego kraju. A to chyba o to chodziło – powiedział.

– W każdym razie, sąd ocenił, że informacja zawarta w spornym materiale wyborczym, że w okresie rządu Donalda Tuska bezrobocie w Polsce wynosiło 15 proc., nie jest zgodna z faktami – oświadczył sędzia.

Czytaj też:

Pozew Platformy. PiS odpowiada: Za Tuska bezrobocie to "jedynie" 14,4 proc.