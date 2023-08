Straż Graniczna kupuje nowe samochody

"Straż Graniczna realizuje największe od lat zakupy pojazdów służbowych. W tym roku do formacji trafi 350 pojazdów: samochody, motocykle, ATV. Do tej pory podpisano już umowy na zakup 242 samochodów o wartości 54 mln zł" – poinformowali we wpisie na portalu X funkcjonariusze. Dodano, że procedowane są koleje kontrakty.

"Największe z dostaw aut w tym roku będą Seaty Ateca – 110 szt. (17,5 mln zł) oraz Toyoty Land Cruiser – 55 szt. (20 mln zł). Oprócz Seatów nową marką we flocie samochodowej SG będą Citroeny B E-C4" – wskazała Straż w mediach społecznościowych. Obok aut, planowany jest także zakup pojazdów ATV oraz motocykli. Umowa na zakup 12 motocykli elektrycznych zostanie podpisana w najbliższych dniach. Opiewa na kwotę 1,2 mln zł.

Odpowiedź na bieżące potrzeby

Jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie umów na zakup i dostarczenie ok. 95 pojazdów – samochodów terenowych typu SUV, pojazdów ATV i mikrobusów. Zakupy prowadzone są pod kątem zarówno planowanych działań służb, jak i bieżących potrzeb zgłaszanych przez funkcjonariuszy w terenie.

Na granicy polsko-białoruskiej sytuacja pozostaje niespokojna. Ochronie polskiej granicy służy nowa infrastruktura i sprzęt. Strażnicy wskazują, że dzięki kamerom termowizyjnym przy zaporze ochronnej łatwiej identyfikować i szybko reagować na próby nielegalnego przekroczenia granicy w nocy. W związku z atakami ze strony migrantów na granicę polsko-białoruską skierowano pojazd Tajfun z armatkami wodnymi.

"Zakupy finansowane są głównie z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025, ale też współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" – czytamy na stronie Podlaskiego Oddziału SG.

