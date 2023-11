Premier wszczął alarm. Służby w stanie gotowości

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w czwartek, że premier Mateusz Morawiecki wprowadził:

drugi stopień alarmowy (BRAVO) i trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) na całym terytorium RP;

drugi stopień alarmowy (BRAVO) dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP.

Stopnie obowiązują od 1 grudnia 2023 r. do 28 lutego 2024 r.

Morawiecki wszczął alarm. "Sygnał dla służb"

"Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni" – podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie.

CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej mają obowiązek noszenia kamizelek kuloodpornych oraz broni długiej. Do przedszkoli i szkół oraz uczelni wyższych nie wolno wchodzić osobom postronnym. Dodatkowo administracja zobowiązana jest do przeglądu zapasów i możliwości wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego. Wszyscy obywatele zobowiązani są do zachowania czujności i alarmowania służb, gdy zauważą podejrzane aktywności.