Cejrowski: Niemcy musieli zrobić getta dla swoich, porządnych kobiet, zamiast dla gości, którzy je gwałcą

Niemcy musieli zrobić getta dla własnych porządnych kobiet, zamiast zrobić dokładnie odwrotnie, czyli getta dla tych niebezpiecznych gości, których Makrela Engels (...) sprowadziła do Niemiec, i którzy gwałcą niemieckie kobiety – mówił Cejrowski. W międzyczasie gość TVP tłumaczył, że nazwisko niemieckiej kanclerz pomylił, bo "jest dyslektykiem i przestawia literki". Kontynuując wątek, podróżnik podkreślił, że to niemieckie kobiety płacą Angeli Merkel podatki za to, żeby realizowała podstawową funkcję państwa, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że podczas imprezy sylwestrowej w centrum Berlina po raz pierwszy wydzielono specjalne strefy bezpieczeństwa dla kobiet które zostały zaatakowane, czuły się śledzone lub obserwowane. W strefach tych pomocy udzielali pracownicy Czerwonego Krzyża.