"Rzeki spłyną krwią". 27-latek zatrzymany za nawoływania do zabójstwa

"Rzeki spłyną krwią tych, którzy uśmiercili naszych braci" – miał napisać Michał M. komentując śmierć jednego z kolegów, który zginął postrzelony przez policję. Teraz 27-latek odpowie za nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa za pośrednictwem sieci internet, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.