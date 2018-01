W tym tygodniu spotkanie Morawiecki-Juncker . "Będę kibicować premierowi Morawieckiemu"

Jak pokazuje sondaż IBRiS dla Radia ZET, rząd Prawa i Sprawiedliwości przekonał Polaków w sprawie sporu z Unią Europejską o możliwość przeprowadzenia reformy sądownictwa. Aż 34. proc badany odpowiedziało, że to Polska ma rację, a "racje" Brukseli poparło 32 proc. badanych.

Czy uda się przekonać także Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, okaże się już za kilka dni. Juncker jeszcze przed świętami zaprosił bowiem do Brukseli premiera Mateusza Morawieckiego na rozmowę o sytuacji w Polsce. W spotkaniu zaplanowanym już na ten tydzień ma uczestniczyć także wiceszef KE Frans Timmermans.

Kibicuje premierowi Morawieckiemu

Komentując wynik sondażu IBRIS oraz planowane ten tydzień spotkanie, Sebastian Kaleta stwierdził, że w sporze z KE, Polska ma po swojej stronie rację natury prawnej. – Całe nasze zaplecze polityczne będzie wspierało premiera i pomoże mu w tym, by przekazać KE argumenty natury politycznej. Spór z Polską nie ma żadnego sensu – tłumaczył polityk.

Kaleta podkreślił też, że należy konsekwentnie mówić Polakom, co się zarzuca naszemu rządowi i tłumaczyć, że Polska ma w UE takie same prawa jak inne państwa europejskiej. Kaleta tłumaczył, że jeśli na przykład w Niemczech proces wybierania sędziów jest oparty na decyzji ministra odpowiedniego resortu to takie samo rozwiązanie może funkcjonować w Polsce. – Zasady praworządności dotyczą wszystkich, nie tylko Polski która została wskazana jako wróg publiczny numer jeden w UE – mówił polityk w poranku Radia ZET.

– Będę kibicować panu premierowi w tym tygodniu – dodał Kaleta.

