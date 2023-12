"Nowe otwarcie". Jeszcze przed świętami Sikorski może pojechać do Berlina

"Jeszcze przed świętami do Berlina może przyjechać minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wizyta polskiego premiera u naszych zachodnich sąsiadów planowana jest po Nowym Roku" – ustaliły Interia i Polsat News.

Niemcy liczą, że w relacjach Warszawy i Berlina, po zmianie władzy w Polsce, nastąpi nowe otwarcie. Dietmar Nietan, rządowy koordynator od spraw polsko-niemieckiej współpracy mówi Interii: "Liczymy na konstruktywną współpracę na wielu płaszczyznach".

"Nie wszystkie tematy będą łatwe. Zdaję sobie sprawę, że nie zniknie temat reparacji. Chciałbym, abyśmy znaleźli sposób, w jaki rząd niemiecki i rząd polski mogliby konstruktywnie rozmawiać ze sobą o takich kwestiach" – podkreśla. Dodaje, że "z pewnością nie będzie żadnych formalnych wypłat reparacji z Niemiec do Polski". "Ale jest wiele sposobów, w jakie Niemcy mogą wykazać swoją odpowiedzialność przed historią, gdzie Niemcy mogą pokazać, że nadal są gotowe do pewnej formy zadośćuczynienia" – mówi

"Oba rządy muszą teraz rozmawiać o tym za zamkniętymi drzwiami, a nie za pośrednictwem mediów. Jako rządowy koordynator polsko-niemieckiej współpracy oczekuję większego wsparcia ze strony niemieckiej, a także polskiej. To jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi w naszym społeczeństwie obywatelskim, którzy są zaangażowani w stosunki niemiecko-polskie, czy to partnerstwa miejskie, niemiecko-polskie firmy w Niemczech czy polsko-niemieckie firmy w Polsce – tłumaczy Dietmar Nietan

W jego ocenie, kolejną rzeczą do zmiany jest większa współpraca transgraniczna wzdłuż granicy niemiecko-polskiej. "To właśnie przygraniczne samorządy mają często świetne pomysły i myślę, że byłoby dobrze, gdyby nowy polski rząd i rząd federalny zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby współpraca transgraniczna mogła nas jeszcze lepiej posunąć naprzód, przy jeszcze mniejszej biurokracji" – mówi.

Konsultacje międzyrządowe

Z kolei polityk CDU Paul Ziemiak, który w Bundestagu jest szefem polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, podnosi postulat jak najszybszego podjęcia rozmów i spotkań roboczych. "Spodziewamy się nowej dynamiki stosunków niemiecko-polskich w szczególności w Niemczech. W Europie jest wiele do zrobienia i potrzebny jest silny sojusz nie tylko między Paryżem a Berlinem, ale przede wszystkim między Berlinem a Warszawą. Oczekuję również, że w szczególności niemiecki rząd federalny skontaktuje się teraz z nowym rządem w Warszawie tak, by odbyły się jak najszybciej konsultacje międzyrządowe" – mówi Interii.

