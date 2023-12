Pierwsze zarządzenie nowego premiera. Tusk powołał specjalny zespół

Do zadań Międzyresortowego Zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego należy:

Identyfikacja obszarów i analiza zagadnień związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego; Określenie propozycji działań, w tym działań legislacyjnych, związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego; Monitorowane działań, o których mowa w pkt. 2, oraz analiza proponowanych rozwiązań; Opiniowanie projektów dokumentów rządowych dotyczących zagadnień związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego; Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów dotyczących zagadnień związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego.

W skład zespołu wchodzą przewodniczący – minister sprawiedliwości albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także przedstawiciele – w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu – ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Rząd Donalda Tuska

W środę rano w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu. – Jestem bardzo wzruszony. To jest wyjątkowa chwila nie tylko w skali biografii jednego człowieka – powiedział premier Donald Tusk.

Po zaprzysiężeniu Rady Ministrów przez prezydenta Andrzeja Dudę zaczęło się formalne przekazywanie władzy w poszczególnych ministerstwach.

Przypomnijmy, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem Donalda Tuska. Za wotum zaufania dla rządu głosowało 248 posłów, przeciw było 201, nikt się nie wstrzymał.

