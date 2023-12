Oto nowa odsłona "Wiadomości" TVP. Jeden temat zdominował program

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w środę prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2).

Chwilę później padła też strona internetowa stacji, która przekierowuje obecnie na witrynę tvp.pl, a do budynku przy Woronicza weszli anonimowi ludzie, którzy poturbowali posłankę PiS Joannę Borowiak. Eksperci i prawnicy podkreślają, że zmiany dokonywane w mediach na mocy uchwały są bezprawne.

19.30. Nowa odsłona "Wiadomości"

Rząd Donalda Tuska obsadza kluczowe stanowiska nowymi osobami. Główną twarzą "Wiadomości" został Marek Czyż, który w środę o godz. 19.30, czyli w porze emisji programu, wygłosił jedynie krótkie przemówienie. Zapewniał, że "Wiadomości" będą pokazywać widzom "fotografię, a nie obraz świata".

W czwartek pojawiło się pierwsze wydanie "19.30", bo tak się nazywa nowy program. – Obiecaliśmy nową jakość w mediach publicznych. Chcemy wyjaśnić dlaczego ta zmiana jest konieczna. Dlaczego, aby budować wspólnotę narodową musimy zmienić język przekazu musimy po po prostu informować – mówił Czyż na samym początku programu.

Pierwszy program był poświęcony zmianom w telewizji, krytyce poprzedniego kierownictwa oraz polityków PiS. – Paski TVP przeszły do historii propagandy – mogli usłyszeć widzowie telewizji.

TVP przeprowadziła rozmowę m.in. z wiceszefową KE Verą Jourovą oraz ministrem Sienkiewiczem, którzy tłumaczyli stanowisko obecnego rządu. W programie kontrowersyjną uchwałę przedstawiono jako podstawę prawną do przeprowadzenia zmian.

Budżet, KPO, Kamiński

Dalsza część dziennika była poświęcona m.in. kwestii budżetu, KPO oraz sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Nadzieje na KPO są wielkie. Nie wszystkie środowiska podchodziły z równym entuzjazmem. Raczej sceptyczna prawica miała swoje pewnie polityczne powody, dla których raz był to drugi plan Marshalla, a raz drobne na chodniku – mówił Czyż.

W programie przytoczono m.in. wypowiedź europosła Jaroena Lenaersa z EPL, który zapewniał, że Unia chce, żeby "pieniądze dotarły do Polski". – Ci którzy blokowali praworządność, już tego nie robią – mówił.

Czyż: Wracamy do Państwa domów

Do zmian w mediach powrócono jeszcze na koniec mediów.

– TVP to nie tylko rzetelne informacje, ale też ulubione Państwa programy i teleturnieje, do których nikt Państwu prawa nie odbierze. Wracamy do Państwa domów, chcemy wrócić do tych, którzy w ostatnich latach nie widzieli dla TVP na swoich pilotach swoich odbiorników – mówił Marek Czyż.

Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia nt. przeszłości nowych dziennikarzy TVPCzytaj też:

Zaskakujące informacje o córce nowej twarzy "Wiadomości" TVP

– TVP wraca do swoich widzów, czyli do swoich właścicieli. Do wszystkich niezależnie od wieku, światopoglądu, zainteresowań, religii. Oferta mediów publicznych ma zapewnić treści dla najszerszej grupy odbiorców – mówiła Małgorzata Nowicka ftowicz