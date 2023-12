Boją się "sabotażu". Program "19:30" nie jest nagrywany przy Woronicza

Jak podał portal Wirtualnemedia.pl, program informacyjny "19:30" jest nagrywany w obiekcie wynajętym od ZPR Media z uwagi na obawy o sabotaż. "Obawiamy się sabotażu ze strony starej ekipy albo polityków PiS. Zapowiedź Marka Czyża o nowym programie informacyjnym zrealizowano jeszcze ze studia S7 na Woronicza. Po chwili wtargnęli tam posłowie PiS" – mówi anonimowy pracownik TVP.

Już wcześniej internauci zaczęli pokazywać poszlaki świadczące, iż program prowadzony przez Marka Czyża, który zastąpił "Wiadomości", nie jest nagrywany przy ul. Woronicza.

Gdzie był Sienkiewicz? Coraz więcej pytań ws. przejmowanie mediów

Pojawiają się liczne wątpliwości dot. możliwego poświadczenia nieprawdy w dokumentach związanych z przejmowaniem mediów publicznych. W środę 20 grudnia MKiDN poinformowało, że jego szef Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na kodeks spółek handlowych, odwołał dzień wcześniej dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz ich rady nadzorcze. Ministerstwo Kultury uzasadniało tę decyzję podjęciem we wtorek przez Sejm uchwały "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej".

Dokument ten został przegłosowany parę chwil po godz. 22. W sieci podnoszone są liczne wątpliwości dot. tego, jak Bartłomiej Sienkiewicz, który był widziany wtedy w Sejmie, mógł w bardzo krótkim czasie przeprowadzić walne zgromadzeni akcjonariuszy medialnych spółek.

Uwagę na tę kwestię zwraca dziennikarz Marcin Dobski z portalu Salon24. To on ujawnił wcześniej korespondencję z tajnej grupy na komunikatorze WhatsApp "Wejście". "19.12. Uchwała przyjęta o 22.13. W 107 minut do północy: Sienkiewicz jedzie do resortu, prowadzi po kolei Walne (TVP, PAP, PR); po kolei trzy Rady. Powstaje 5 aktów notarialnych. Weryfikacja, odczyt, itp. Dojazd na Puławską 2. Niewykonalne ‼️ Poświadczono nieprawdę?" – wskazuje Dobski.

Czytaj też:

"Wysłał policję z pałkami", "brutalna taktyka". "NYP" ostro o działaniach rządu Tuska ws. mediów