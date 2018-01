Nie chciał „leczyć pisowców”. Jest postępowanie dyscyplinarne

O skandalicznym zachowaniu dr Wojciecha Wieczorka, lekarza z Rumi współpracującego z NZOZ Panaceum we wtorek rano zaalarmowali użytkownicy Twittera. „W tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z PiS, ponieważ wyposażenie zostało zakupione z dotacji funduszy WOŚP” – kartkę z takim napisem miał dr Wieczorek umieścić na drzwiach swojego gabinetu.

Jak dowiedziało się „Do Rzeczy” - Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej uznał, że postępowanie lekarza może stanowić naruszenie zasad etyki lekarskiej i przekazał sprawę do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

- Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował informacje o wysokim prawdopodobieństwie przewinienia zawodowego polegającego na naruszeniu art. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej, do której należy lekarz i objął to postępowanie nadzorem. - poinformowała nas Katarzyna Strzałkowska, Rzecznik Prasowy

Naczelnej Izby Lekarskiej.

Z kolei NZOZ Panaceum w Rumi odcina się od swojego współpracownika.

- Protestujemy przeciwko niesłusznemu powiązaniu naszej przychodni z skandalicznym zdjęciem umieszczonym na Facebooku. Wywieszka umieszczona na drzwiach nie pochodzi z Przychodni Panaceum – twierdzi Justyna Pec z NZOZ Panaceum.

Zdjęcie przedstawiające zamieszczoną na drzwiach gabinetu lekarskiego kartkę Wojciech Wieczorek zamieścił na Facebooku na profilu grupowym o nazwie: "Jestem gorszego sortu!"

Dalej przekonywał: „ Oczywiście że na wyposażenie swojego gabinetu zarabiałem sam. To co mógłbym dać więcej na WOŚP przeznaczyłam na wyposażenie abym mógł przyjmować Tych którzy akcję Jurka Owsiaka popierają. Tych których to gryzie i bardzo „miło i kulturalnie „ wypowiadają się na forum – to mam nadzieję że nigdy nie będą korzystać z „usług wszystkich konowałów „ a tylko tych świętych nawróconych typu dr Chazan. Pod fotografią od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. W odpowiedzi na jeden z nich autor zdjęcia napisał: "NFZ może mi razem z PiS pocałować w...".