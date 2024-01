Błaszczak: Bardzo mocno podkreślam, że protest ma charakter pokojowy

Partia zapowiedziała demonstrację jako sprzeciw wobec działań rządu premiera Donalda Tuska w sprawie mediów państwowych. Protest dotyczy również osadzenia w zakładzie karnym polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Protest wolnych Polaków". Błaszczak: Pokojowy

Mariusz Błaszczak zabrał glos na briefingu prasowym. Podkreślił, że całe zgromadzenie musi mieć przebieg pokojowy. O to samo apelował wczoraj prezydent Andrzej Duda.

– Protestujemy przeciwko siłowemu przejmowaniu mediów. Sam byłem świadkiem tego, jak to silni ludzie wchodzili do PAP o trzeciej nad ranem 23 grudnia 2023 roku. Ale bardzo mocno podkreślam, że ten protest ma charakter pokojowy. Dziwi nas ta atmosfera wyrażająca się z postawieniem barierek wokół Sejmu, to są jak rozumiem te uśmiechnięte barierki w odróżnieniu od tych, które były wcześniej. Dziwi mnie to, że ograniczono czas pracy do godziny 14. To wszystko potęguje atmosferę niepewności, napięcie, bardzo mocno podkreślam, że protest ma charakter pokojowy – powiedział.

Autokary były kontrolowane

Do stolicy sympatycy PiS zjechali ze wszystkich województw. Szef klubu sejmowego PiS powiedział, że autobusy zmierzające do Warszawy były zatrzymywane celem skontrolowania.

Pochód rozpocznie się o godz. 16 pod siedzibą Sejmu przy ul. Wiejskiej. Dwie godziny później demonstranci przemaszerują pod siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powstańców Warszawy.

Morawiecki wzywał na marsz 11 stycznia

– Nadchodzące tygodnie będą kluczowe. Nasza wolność, zasobność portfeli zwykłych Polaków, stabilność gospodarki i bezpieczeństwo są poważnie zagrożone. Co możemy zrobić, by się przed tym bronić? To, co zawsze robili Polacy w obliczu zagrożenia – zjednoczyć się, pokazać solidarność. A ekipie spod znaku ośmiu gwiazdek już teraz pokazać czerwoną kartkę. Zamiast rzekomego pojednania, dostajemy pogardę. Zamiast śmiechów, przemoc i arogancję. Zamiast rządów prawa, bezprawie i łamanie wszelkich standardów. Nie możemy pozwolić, aby łamanie demokratycznych reguł stało się nową normą – powiedział były premier w nagraniu, w którym zapraszał zwolenników na wydarzenie.

