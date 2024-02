Rozbito gang handlujący lekami. 9 osób z zarzutami

Funkcjonariusze CBZC przeszukali lokale, w których gromadzono i dystrybuowano różne produkty lecznicze. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty, w tym Andrzejowi M. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia, w tym produktami sfałszowanymi oraz prania pieniędzy. Grozi im do 10 lat więzienia.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, wobec trzech podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

Nielegalny handel lekami

Śledztwo nadzorowane przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dotyczy działającej w okresie od stycznia 2015 roku zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na oferowaniu i sprzedaży za pośrednictwem dwóch ustalonych sklepów internetowych, bez wymaganych zezwoleń, produktów leczniczych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród produktów były również leki podrobione. Członkowie grupy podejmowali również działania zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych z popełnianych przestępstw.