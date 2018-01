"Każdy dziennikarz w ramach konserwatywnego spektrum znajdzie tu miejsce". Łukasz Warzecha na 5. urodziny tygodnika "Do Rzeczy"

– Dołączyłem do ekipy "Do Rzeczy" w grudniu 2016 roku i jestem bardzo zadowolony, że od tego czasu w tej właśnie redakcji jestem i tu publikuję swoje teksty – mówi red. Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy".