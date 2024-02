Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. "Czeka go operacja"

Zbigniew Ziobro walczy o życie, a rokowania są złe – napisał w ostatnim czasie polityk Solidarnej Polski Marcin Warchoł. Polityk Suwerennej Polski potwierdził, że były minister sprawiedliwości zmaga się z nowotworem przełyku i przechodzi agresywne i radykalne leczenie. Przekazał też, że przebywa w Polsce pod opieką polskich lekarzy. Wcześniej Michał Wójcik zdradził, że choroba została zdiagnozowana u polityka w zaawansowanym stadium. Pierwsze jej objawy, a więc charakterystyczna chrypa, zostały przez niego zignorowane, nie wzbudzając podejrzeń.

Zbigniew Ziobro czeka na operację

Teraz o przebiegu leczenia Zbigniewa Ziobry poinformował w programie "Wieczorny Express" pełniący obowiązki prezesa Suwerennej Polski Patryk Jaki.

– Trzymamy kciuki za Zbigniewa Ziobrę. Czeka go operacja. Dlatego jego rekonwalescencja będzie długotrwała – powiedział europoseł.

"Wyjątkowo trudny nowotwór"

Jaki podkreślił, że zna swojego szefa i wie, że jest "wyjątkowo twardy". Jednocześnie przyznaje, że "rokowania są ciężkie, dlatego że ten typ nowotworu generalnie jest trudny i często kończy się śmiercią".

– W związku z tym nie jest łatwo, ale zdarzają się również takie cuda. I pozytywny rozwój takich sytuacji. Zbigniew Ziobro jest bardzo silny i wiem, że uda mu się z tego wyjść. Wszyscy na niego czekamy, to będzie trochę trwało, ale to jest oczywiste, że tu jest zawsze dla niego miejsce w Suwerennej Polsce – dodał.

Były wiceminister sprawiedliwości poinformował ponadto, że pod nieobecność Ziobry to prawdopodobnie on poprowadzi partię w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Zbigniew Ziobro walczy z ciężką chorobą

Przypomnijmy, że w grudniu Suwerenna Polska wydała oświadczenie, w którym poinformowała o tymczasowej nieobecności lidera tej partii Zbigniewa Ziobry. Wskazano, że jej powodem są problemy zdrowotne polityka. Do czasu powrotu jego obowiązki na czele partii pełni europoseł Patryk Jaki. Sam zainteresowany o swoich problemach ze zdrowiem powiedział tylko raz, w rozmowie z DoRzeczy.pl, kiedy zapowiedział swoją nieobecność na głosowaniu ws. wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Z późniejszych nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynikało, że były minister sprawiedliwości zmaga się z nowotworem złośliwym.

