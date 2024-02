Partia Kołodziejczaka w tarapatach. Chodzi o nielegalne finansowanie

W podjętej w miniony poniedziałek uchwale Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła odrzucić sprawozdanie partii Polska Praworządna (dawniej Agrounia) o źródłach środków finansowych w 2022 roku. Jako powód wskazano naruszenie ustawy o partiach politycznych.

Partia założona przez Kołodziejczaka nie odpowiedziała na pytania PKW

W uzasadnieniu swojej decyzji PKW wyjaśniła, że ugrupowanie nie załączyło do swojego sprawozdania wszystkich dokumentów wymaganych przez Ministerstwo Finansów, w tym umowy rachunku bankowego. "W związku z tym nie jest możliwe stwierdzenie, czy załączona do sprawozdania historia rachunku bankowego partii, obejmująca wyłącznie okres od 6 do 31 grudnia 2022 r., przedstawia historię całego okresu funkcjonowania tego rachunku. Z danych z ewidencji partii politycznych wynika bowiem, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie w przedmiocie wpisu partii politycznej Agrounia (obecnie Polska Praworządna) do ewidencji w dniu 3 marca 2022 r." – czytamy.

Co więcej, partia założona przez Michała Kołodziejczaka nie przedłożyła PKW wyjaśnień ws. jej działalności w roku 2022. To zaś uniemożliwiło ustalenie faktycznych przychodów/wpływów oraz wpłat na rachunek bankowy partii.

Komisja zwróciła się do Polski Praworządnej z szeregiem pytań. Pierwsza próba ich dostarczenia zakończyła się niepowodzeniem. Pismo wysłane na adres partii nie zostało odebrane. PKW podjęła drugą próbę, tym razem drogą mailową.

Jak podkreślono, w rozmowie telefonicznej prawnik partii potwierdził otrzymanie oraz zapoznanie się z przesłanymi drogą mailową pytaniami. Mimo to, odpowiedzi nie zostały udzielone.

Finansowanie z niedozwolonych źródeł?

"Uzasadnia to zatem przyjęcie domniemania, że w okresie sprawozdawczym Partia pozyskiwała cały swój majątek z niedozwolonych źródeł, niewymienionych w art. 24 ust. 1, ust. 4 i ust. 7 ustawy o partiach politycznych, że pozyskane środki finansowe gromadziła poza rachunkiem bankowym, tj. niezgodnie z art. 24 ust. 8 wskazanej ustawy, a także że przyjmowała środki finansowe, jak również wartości niepieniężne, z niedozwolonych źródeł, tj. od podmiotów innych niż od obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czym naruszyła regulację art. 25 ust. 1 i ust. 4a ustawy o partiach politycznych" – czytamy.

Na uchwałę PKW Polska Praworządna może wnieść skargi do Sądu Najwyższego. Ma na to siedem dni od czasu doręczenia decyzji.

Z Agrounii do Polski Praworządnej

Polska Praworządna to partia założona przez wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Ugrupowanie zostało wpisane do rejestru jako Agrounia w marcu 2022 roku.

W czerwcu 2023 roku partia zmieniła nazwę na Polska Praworządna. Wtedy też Michał Kołodziejczak przestał być jej prezesem. Na tym stanowisku zastąpił go Piotr Kołodziejczak.

