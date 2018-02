Schetyna apeluje do prezydenta o zawetowanie ustawy o IPN

Swój apel Schetyna zamieścił na portalu społecznościowym. "Tracimy dobrych przyjaciół, historia staje się narzędziem walki politycznej, rosną nastroje antysemickie" – napisał na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej, dodając że nie może być na to zgody.

"Apeluję do prezydenta Andrzeja Dudy, by w imię polskiej racji stanu zawetował ustawę i Instytucie Pamięci Narodowej. Jako były szef MSZ proponuję debatę ekspercką, by wypracować rozsądne przepisy" – napisał.

1 lutego Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o IPN, która spotkała się z ostrą reakcja ze strony izraelskiej, ukraińskiej, a także amerykańskiej.

Projekt nowelizacji zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat.

Identyczna kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Przestępstwa nie popełniłby jednak ten, kto dopuścił się czynu zabronionego w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Nowe przepisy mają się stosować do obywateli polskich oraz cudzoziemców. Ponadto ustawa poszerza zakres badań i funkcji śledczych IPN o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z niemiecką III Rzeszą.

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.