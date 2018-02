"Oni nienawidzą tego kraju. To jest ich odruch, to ich rajcuje". Ziemkiewicz o PO, Nowoczesnej i "Wyborczej"

– To jest wylewanie nienawiści do Polski, nazywane ojkofobią. Czy mówimy o politycznych strukturach PO, czy o Nowoczesnej czy o tzw. dziennikarzach bądź rozmaitych „autorytetach artystycznych”. Oni po prostu mają taki odruch: jak usłyszą że biją naszych, to lecą pomóc bić. To ich tak rajcuje, oni tak nienawidzą tego kraju, to ich tak wkurza, że nie urodzili się jakimiś Francuzami, Senegalczykami czy kimkolwiek innym – mówił Rafał Ziemkiewicz.