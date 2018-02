Wrocław lepszy niż Mediolan, Amsterdam i Paryż. Miasto z tytułem European Best Destination 2018

Za Wrocławiem znalazły się między innymi hiszpańskie Bilbao, francuski Colmar, chorwacki Hvar, łotewska Ryga, czy też Mediolan, Amsterdam, Ateny i Paryż. Jedyny reprezentant Polski w tegorocznej edycji konkursu otrzymał głosy ze 146 krajów.

– Jestem niezwykle dumny. Chcę serdecznie podziękować wszystkim wrocławianom oraz kochającym to miasto turystom za każdy oddany głos. Zwycięstwo w tak prestiżowym konkursie świadczy o tym, że Wrocław już jest wśród najatrakcyjniejszych kierunków turystycznych na mapie Europy – komentował wyróżnienie prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.

Przypomnijmy przy okazji, że w poprzednich latach konkurs ten wygrywały m.in. Porto, Bordeaux, Lizbona i Kopenhaga. Za każdym razem wiązało się to z większym zainteresowaniem międzynarodowych mediów, a co za tym również idzie zwiększeniem ruchu turystycznego.

European Best Destination jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Brukseli, która zajmuje się promocją kultury i turystyki w Europie. Dzięki swojej stronie internetowej, mediom społecznościowym, szerokiej współpracy z wieloma biurami turystycznymi oraz zainteresowaniu samym konkursem ze strony największych światowych mediów już sama nominacja to wielka nobilitacja. Nagroda przyznawana jest corocznie. W rywalizacji bierze udział 20 miast.

– Wrocław zmierzył się z tak popularnymi kierunkami turystycznymi jak między innymi Paryż, Mediolan czy Ateny. Kapituła konkursu uznała Wrocław za miasto z dużym potencjałem, które w ciągu ostatnich lat mocno postawiło na swój rozwój. Organizacja dużych przedsięwzięć, jak Europejska Stolica Kultury 2016 czy World Games 2017, udowodniła, że Wrocław jest gotowy na więcej. Rocznie stolicę Dolnego Śląska odwiedza między 4 a 5 milionów turystów, co również nie jest bez znaczenia. Otrzymanie tytułu European Best Destination 2018 z pewnością wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie Wrocławiem. To z kolei przełoży się na wpływy branży hotelarskiej i gastronomicznej w mieście – podkreśliła Wioletta Samborska, Dyrektorka Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Czytaj także:

Lekarz Wieczorek jak „bohaterski kurier” z Wrocławia