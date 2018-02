Premier złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego

Uroczystość odbyła się w asyście żołnierzy z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Na uroczystość przybyło też około 200 mieszkańców Pisza.

Wizyta w Piszu

Rano premier odwiedził miejscowy zakład produkcji mebli i spotkał się z przedsiębiorcami tej branży. — Pierwsze miejsce w Europie w produkcji mebli jest w naszym zasięgu w ciągu kilku lat — stwierdził Morawiecki.

Premier odniósł się też do stosunków polsko-amerykańskich, które są napięte w związku z nowelizacją ustawy o IPN. — Nie ma we mnie niepokoju, że ta nasza walka o prawdę historyczną, walka o to, żeby polskie bohaterstwo i prawda strasznych czasów II wojny światowej została doceniona, nasza niezgoda, żeby stawiać świat na głowie i ofiary nazwać sprawcami, a sprawców ofiarami, że to wszystko wpłynie wpłynie na rozwój gospodarczy — powiedział.