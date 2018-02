Jaki: Czy chcemy, żeby Gross był naszym towarem eksportowym?

Patryk Jaki stwierdził, że żadne poważne państwo, takie choćby jak Niemcy, nie promuje za granicą informacji dotyczących niechlubnych kart ze swojej historii.

– Przychodzi moment na redefinicję polskiej polityki historycznej, my chcemy pokazywać sukcesy naszego państwa – mówił.

Wiceminister zapewnił, że polskie władze nie zamierzają cenzurować dyskusji na trudne tematy z najnowszej historii (jak np. Jedwabne). – Pamiętajmy tylko, że to my mamy obowiązek zadbać o wizerunek Polski za granicą – mówił.

– Musimy wykonać wielką pracę, aby pokazać, jak Polacy byli dzielnym narodem, że to Polacy ratowali Żydów, że to Polacy dostali się do Auschwitz i prosili cały wolny świat, żeby ratować Żydów. Dlatego oskarżanie nas dzisiaj o holokaust jest rzeczą absolutnie nie do przyjęcia – tłumaczył.

