"Będziesz siedział". Protest Strajku Kobiet pod Pałacem Prezydenckim

Projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczący tabletki "dzień po" został w środę przyjęty przez Senat bez poprawek. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Z ustaleń RMF FM wynika, że Andrzej Duda nie chce złożyć pod tą nowelą swojego podpisu. Zastrzeżenia prezydenta budzi przede wszystkim fakt, że daje ona nieograniczony dostęp do tego rodzaju antykoncepcji już od 15. roku życia.

Według głowy państwa, jeśli dostęp do solariów, alkoholu, napojów energetycznych jest ograniczony dla osób niepełnoletnich, takie same ograniczenia powinny dotyczyć pigułek "dzień po".

Strajk Kobiet protestuje

Przeciwko możliwej decyzji prezydenta w sprawie dostępności pigułki "dzień po" protestował Strajk Kobiet. Uczestniczki manifestacji nie szczędziły mocnych słów pod adresem Andrzeja Dudy oraz marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który blokuje procedowanie projektów ustaw liberalizujących dostęp do aborcji.

– Pan jest ojcem kobiety, ja sobie nie wyobrażam sobie robić czegoś wobec własnego dziecka. Pańskie weto uderzy w pańskie dziecko, moje, całego społeczeństwa – powiedziała jedna z uczestniczek. Druga stwierdziła, że Polki "nie żyją w średniowieczu" i dodała, ze prezydent "ma krew na rękach".

Z kolei Agnieszka Czerederecka z Warszawskiego Strajku Kobiet stwierdziła, że kobiety "nie zapomną" prezydentowi jego decyzji, jeśli zawetuje ustawę o pigułce "dzień po". Dodała, że polityk "będzie siedział".

Około godziny 19.00 manifestacja ruszyła pod siedzibę Polski 2050.

– Szymonie Hołownio, jeśli nasze protesty nie były dla ciebie wystarczającym referendum, to spójrz na sondaże! 70 procent społeczeństwa, które chce legalnej aborcji. To za mało? Referendum to nie mydło! Skończ nim mydlić nam oczy! Referendum nie jest wetoodporne! Jesteś nie fair – powiedziała jedna z uczestniczek.

