KrajMacierewicz: Im bardziej krzyczą wrogowie Polski, tym bardziej jestem dumny ze swoich osiągnięć
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Macierewicz: Im bardziej krzyczą wrogowie Polski, tym bardziej jestem dumny ze swoich osiągnięć

Antoni Macierewicz
Antoni Macierewicz / Źródło: Robert Siemaszko / Centrum Operacyjne MON
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– Im bardziej i głośniej wrogowie krzyczą, że trzeba po mnie posprzątać, tym bardziej jestem dumny. Jestem dumny z wielu działań – powiedział były szef MON Antoni Macierewicz w Telewizji Republika.

Antoni Macierewicz powiedział, że to dobrze, iż będą nominacje generalskie. – Cała trudność i problem polega na tym, aby były to osoby, które będą dobrze kształtowały polskie wojska – wyjaśniał.

Były szef MON wyraził też zadowolenie, że współpraca Mariusza Błaszczaka z prezydentem układa się dobrze. – Naród i państwo jest respektowane, tylko wtedy kiedy samo jest zdolne do podjęcia wysiłku zbrojnego. Tylko to państwo jest zdolne się bronić i współpracować z sojusznikami, które ma świetnie wyszkoloną i przygotowaną armię – mówił.

/ Źródło: Telewizja Republika
/ kga
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  • Ale jaja! Prawdziwa sensacja!!!!! IP
    Dowiedziałem się właśnie, że na mieście są plotki,
    jakoby Aligatorek jednak nie uprawiał z Misiem seksu.
    Kurcze! Ciekawe czy to prawda???
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    • (wujek) Olek IP
      Jako skrajnie "niewierzacy" nie wierze w "prawdy" pana Macierewicza ...
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      • NIE dla Polin ! IP
        Sciagniecie obcych wojsk do Polski i rozbrojenie WP to sukces ?!!

        youtube
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        • Andrzej K EU IP
          Jak wiadomo Macierewicz został wykopany ze stanowiska szefa MON a mimo to nie opuścił gabinetu szefa MON. Nowy minister Błaszczak, żeby zachować twarz przeniósł swój gabinet do innego, oddalonego parę kilometrów, budynku ministerstwa. Jeden z portali internetowych nagrał jak Macierewicz z niezwykłą sumiennością przyjeżdża regularnie do "swojego" biura, służbowym Mercedesem w towarzystwie dwóch ochroniarzy. Dla jednych brzmi to komicznie, ja jestem porażony samowolą tego...!
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          • Repolonizacja uniwersytetów IP
            Antoni Macierewicz "na ławce rezerwowych" być może tylko do wyborów
            Może sytuacja tego wymagała
            tak jak poprzednio, gdy Gowin miał być ministrem.
            Polityka to gra strategiczna.
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            • Polak IP
              Jak widać teraz większość z was uważa Antoniego za paranoika i nieudacznika. Cóż, mądry Polak po szkodzie.
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              • #Misiewicze IP
                Anim twój wróg, ani krzyczę.
                Szydzę, głupi dziadu, bo cię zaorano.
                I słusznie!
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                • Diagnoza IP
                  Obsesje (inaczej: myśli natrętne, łac. obsessio) – objaw psychopatologiczny oznaczający występowanie uporczywie powracających myśli, wyobrażeń lub impulsów o specyficznych cechach. Obsesje są objawami, które pojawiają się wbrew woli chorego (są ego-dystoniczne). Pacjenci doświadczają obsesji jako swoich własnych myśli – ta cecha pozwala odróżnić je m.in. od parahalucynacji, halucynacji. Z kolei krytyczny, ego-dystoniczny stosunek pacjentów do obsesji pozwala odróżnić je m.in. od urojeń. Jednakże, w praktyce postawa pacjenta wobec objawów może być niejednoznaczna, stąd różnicowanie pomiędzy obsesjami a urojeniami bywa utrudnione
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                  • Wlewka doodbytnicza Haloperidolu IP
                    Weżcie mi go q..a z oczu ,bo to już naprawdę goes beyond a joke . Precz do Tworek!!!
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                    • Gordon IP
                      Zawsze wspieralem rzed PiS bardzo mocno i dalej wspieram. Ale za te gigantyczne premie, ktore sobia przyznaja bede glosowal na Kukiz15. Moge z czystym sercem powiedziec ze ok.polowa moich znajomych i rodziny jest tego samego zdania i twierdza ,ze uczynia tak samo jak ja. Ja wiem,ze sie nalezy za ciezka prace i duze efekty w sciaganiu VAT, ale to naprawde przesada. To i rozdawanie bardzo dochodowych posad w spolkach skarbu panstwa. Ja wiem ze to corobilo PO , to nieporownywalnie gorsze rzeczy i nie smiem nawet stawiac do porownania z PiS-em destrukcyjnych rzadow PO,ale pragne dac szanse jedynej normalnej i bardzo potrzebnej opozycji sposrod wszystkich innych opozycji (lacznie pozaparlamentarnymi)
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                      • proszki przestaly dzialac? IP
                        jasne. a największymi wrogami Polski byli ci co krytykowali Bartka M. bardzo logiczne. jak zawsze...
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                        • AntyTusk IP
                          Panie Antoni, panskie 5 minut jeszcze przyjdzie
                          Dodaj odpowiedź 10 19
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                          • ntech IP
                            Panie Ministrze ! Czekamy na powrot! Surge Polonia !
                            Dodaj odpowiedź 8 17
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                            • Hokertt IP
                              WYLICZANKA PO ŚLĄSKU:
                              JUŻ MOM NOWO WYLICZANKA, ŚLONSKI KRUPNIOK TO KASZANKA.
                              POLSKO BABKA TO JEST ZISTA, PIWA SKRZYNKA TO JEST KISTA,
                              ŚLONSKI FATER TO JEST TATA, WASZ POMIDOR TO TOMATA.
                              WY MÓWICIE MY GODOMY, U WAS BABCIE U NAS OMY.
                              Z WŁOSÓW SPINKA U NOS SZPANGA, ZWYKLE TRZEPAK TO KLOPSZTANGA.
                              TAM POCIAGI U NOS CUGI, GARNITURY TO ANCUGI.
                              FILIŻANKA TO JEST SZOLKA, PANI Z POLSKI TO GOROLKA.
                              ROWEROWY ŁAŃCUCH TO JE KETA, A FUZEKLA TO SKARPETA.
                              NA LANDRYNKI GODOM SZKLOKI, Z OWSA PLACKI - HAWERFLOKI.
                              POLSKI JÓZEF TO JEST ZEFEL, ZA TO GUZIK TO JEST KNEFEL.
                              TAM SIĘ GRZEJE TU HAJCUJE, JAK SIĘ ŚPIESZY TO PILUJE.
                              TAM TABLICA TU TABULA, A PIERWIOSNEK TO PRYMULA.
                              BY UPIĘKSZYĆ - POMALUJE, BY UGRYFNIĆ - POSZTRAJHUJA.
                              TAM ZASŁONY A TU SZTORY, JAK MOM KRANKOL- JESTEM CHORY.
                              NA PÓŁ LITRA GODOM HALBA, ZAŚ WERANDA TO JEST LAUBA.
                              JAK OSZCZĘDZAM TO SZPORUJA, JAK CHCĘ WIETRZYĆ TO LUFTUJA.
                              DOWO POZÓR - JEST OSTROŻNA, FUZBAL TO JEST PIŁKA NOŻNA.
                              PODUSZECZKA TO ZAGŁOWEK, A PRZIKOPKA TO JEST ROWEK.
                              TAM WALIZKA A TU KOFER, A KIEROWCA TO JEST SZOFER.
                              AWANTURA - U NOS HAJA, TAM JEST GRUPA A TU ZGRAJA.
                              W SZAFIE WIESZAK - W SZRANKU BIGIEL, U WAS WIADRO A TU KIBEL.
                              MAMLAS - TO NIEZDARA, A PLEBANIA TO JEST FARA.
                              SOK Z KAPUSTY TO JEST KWASKA, A FARTUSZEK TO ZOPASKA.
                              U NOS LYJTY, U WAS LANIE, WASZE KŁUCIE, NASZE ŻGANIE.
                              PANNA Z DZIECKIEM TO ZOWITKA, KROMKA CHLEBA U NOS SZNITKA.
                              A MOTYLE -SZMATERLOKI, ŁYŻWY Z KORBKĄ TO KURBLOKI.
                              DUŻO MÓWIĆ TO FANDZOLIĆ, LEKCEWAŻYĆ- U NOS SMOLIĆ.
                              WŁÓCZYĆ SIĘ TO ZNACZY SMYKAĆ, U WAS MODLIĆ U NOS RZYKAĆ.
                              SCHACHARZONY TO ZEPSUTY, TU SZCZEWIKI A TAM BUTY.
                              SEBLYC SIE TO JEST ROZBIERAĆ, ROZTOPIYRZAĆ TO ROZPIERAĆ.
                              U WAS KATAR U NOS RYMA, DENATURAT TO JEST BRYNA.
                              TU WYKLUPAĆ TAM WYTRZEPAĆ, U WAS RZUCAĆ, U NOS CIEPAĆ.
                              IŚĆ NA RANDKĘ TO ZOLYCIĆ, U WAS ZŁAPAĆ U NOS CHYCIĆ.
                              U WAS RURA U NAS RUŁA, A PIEKARNIK TO BRATRUŁA.
                              TU ZMARASIĆ TAM ZABRUDZIĆ, TAM SPROWADZIĆ A TU SKLUDZIĆ.
                              CIEPAĆ MACHY - STROIĆ MINY. TAM OBIERKI - ŁOSZKRABINY.
                              GRYSIK TO JEST MANNA KASZA, ZAMIAST WUSZTU JEST KIEŁBASA.
                              POWÓZ KONNY TO JEST FURA A NASZKRYFLOL TO PAN ...
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                              • Przyjdzie jeszcze raz czas pana Antka IP
                                Panie Antoni dziękujemy że wywalił pan ten moskiewski zaciąg.Każdy pułkownik i generał który spędził tam część studiów wojskowych ma tam teczki,zdjęcia i podpisaną lojalkę.Amerykanie nie są głupi uważając ich za oddanych bez względu czy byli w Iraku,Afganistanie czy innych misjach.Byli tam bo nie było innych wysłać.Kompromitują się chodząc do TVN 24 i Polsatu Neews i klepiąc tam gorzkie żale.
                                Dodaj odpowiedź 10 13
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