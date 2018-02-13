Macierewicz: Im bardziej krzyczą wrogowie Polski, tym bardziej jestem dumny ze swoich osiągnięć

– Im bardziej i głośniej wrogowie krzyczą, że trzeba po mnie posprzątać, tym bardziej jestem dumny. Jestem dumny z wielu działań – powiedział były szef MON Antoni Macierewicz w Telewizji Republika.
Antoni Macierewicz powiedział, że to dobrze, iż będą nominacje generalskie. – Cała trudność i problem polega na tym, aby były to osoby, które będą dobrze kształtowały polskie wojska – wyjaśniał.
Były szef MON wyraził też zadowolenie, że współpraca Mariusza Błaszczaka z prezydentem układa się dobrze. – Naród i państwo jest respektowane, tylko wtedy kiedy samo jest zdolne do podjęcia wysiłku zbrojnego. Tylko to państwo jest zdolne się bronić i współpracować z sojusznikami, które ma świetnie wyszkoloną i przygotowaną armię – mówił.
/ Źródło: Telewizja Republika
/ kga
Komentarze
jakoby Aligatorek jednak nie uprawiał z Misiem seksu.
Kurcze! Ciekawe czy to prawda???
Może sytuacja tego wymagała
tak jak poprzednio, gdy Gowin miał być ministrem.
Polityka to gra strategiczna.
Szydzę, głupi dziadu, bo cię zaorano.
I słusznie!
JUŻ MOM NOWO WYLICZANKA, ŚLONSKI KRUPNIOK TO KASZANKA.
POLSKO BABKA TO JEST ZISTA, PIWA SKRZYNKA TO JEST KISTA,
ŚLONSKI FATER TO JEST TATA, WASZ POMIDOR TO TOMATA.
WY MÓWICIE MY GODOMY, U WAS BABCIE U NAS OMY.
Z WŁOSÓW SPINKA U NOS SZPANGA, ZWYKLE TRZEPAK TO KLOPSZTANGA.
TAM POCIAGI U NOS CUGI, GARNITURY TO ANCUGI.
FILIŻANKA TO JEST SZOLKA, PANI Z POLSKI TO GOROLKA.
ROWEROWY ŁAŃCUCH TO JE KETA, A FUZEKLA TO SKARPETA.
NA LANDRYNKI GODOM SZKLOKI, Z OWSA PLACKI - HAWERFLOKI.
POLSKI JÓZEF TO JEST ZEFEL, ZA TO GUZIK TO JEST KNEFEL.
TAM SIĘ GRZEJE TU HAJCUJE, JAK SIĘ ŚPIESZY TO PILUJE.
TAM TABLICA TU TABULA, A PIERWIOSNEK TO PRYMULA.
BY UPIĘKSZYĆ - POMALUJE, BY UGRYFNIĆ - POSZTRAJHUJA.
TAM ZASŁONY A TU SZTORY, JAK MOM KRANKOL- JESTEM CHORY.
NA PÓŁ LITRA GODOM HALBA, ZAŚ WERANDA TO JEST LAUBA.
JAK OSZCZĘDZAM TO SZPORUJA, JAK CHCĘ WIETRZYĆ TO LUFTUJA.
DOWO POZÓR - JEST OSTROŻNA, FUZBAL TO JEST PIŁKA NOŻNA.
PODUSZECZKA TO ZAGŁOWEK, A PRZIKOPKA TO JEST ROWEK.
TAM WALIZKA A TU KOFER, A KIEROWCA TO JEST SZOFER.
AWANTURA - U NOS HAJA, TAM JEST GRUPA A TU ZGRAJA.
W SZAFIE WIESZAK - W SZRANKU BIGIEL, U WAS WIADRO A TU KIBEL.
MAMLAS - TO NIEZDARA, A PLEBANIA TO JEST FARA.
SOK Z KAPUSTY TO JEST KWASKA, A FARTUSZEK TO ZOPASKA.
U NOS LYJTY, U WAS LANIE, WASZE KŁUCIE, NASZE ŻGANIE.
PANNA Z DZIECKIEM TO ZOWITKA, KROMKA CHLEBA U NOS SZNITKA.
A MOTYLE -SZMATERLOKI, ŁYŻWY Z KORBKĄ TO KURBLOKI.
DUŻO MÓWIĆ TO FANDZOLIĆ, LEKCEWAŻYĆ- U NOS SMOLIĆ.
WŁÓCZYĆ SIĘ TO ZNACZY SMYKAĆ, U WAS MODLIĆ U NOS RZYKAĆ.
SCHACHARZONY TO ZEPSUTY, TU SZCZEWIKI A TAM BUTY.
SEBLYC SIE TO JEST ROZBIERAĆ, ROZTOPIYRZAĆ TO ROZPIERAĆ.
U WAS KATAR U NOS RYMA, DENATURAT TO JEST BRYNA.
TU WYKLUPAĆ TAM WYTRZEPAĆ, U WAS RZUCAĆ, U NOS CIEPAĆ.
IŚĆ NA RANDKĘ TO ZOLYCIĆ, U WAS ZŁAPAĆ U NOS CHYCIĆ.
U WAS RURA U NAS RUŁA, A PIEKARNIK TO BRATRUŁA.
TU ZMARASIĆ TAM ZABRUDZIĆ, TAM SPROWADZIĆ A TU SKLUDZIĆ.
CIEPAĆ MACHY - STROIĆ MINY. TAM OBIERKI - ŁOSZKRABINY.
GRYSIK TO JEST MANNA KASZA, ZAMIAST WUSZTU JEST KIEŁBASA.
POWÓZ KONNY TO JEST FURA A NASZKRYFLOL TO PAN ...