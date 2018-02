Poseł Nowoczesnej pisze do Timmermansa. Ostrzega przed negocjacjami z polskim rządem i apeluje o ostracyzm

Zaledwie dwa kilka temu media podawały, że wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans nie chce dążyć teraz do głosowania przeciwko Polsce oraz, że po spotkania z szefem polskiego MSZ liczy, że w najbliższym czasie uda się rozwiązać spór na linii Warszawa-Bruksela.

Podobne stanowisko przedstawił szef KE Jean-Claude Juncker, który optymistycznie komentował dzisiaj relacje pomiędzy Warszawą a unijnymi instytucjami w Brukseli. – Sądzę, że są bardzo duża szansa, że polskie stanowisko ewoluuje nieco bliżej naszego, a nasze stanowisko przesunie się powoli w kierunku polskiego – stwierdził szef Komisji Europejskiej.

Do negocjacji pomiędzy Polską a Brukselą odniósł się dzisiaj poseł Adam Szłapka. Polski polityk dzisiaj wystosował list do wiceszefa KE, w którym wzywa do ostrzejszego traktowania strony polskiej. Dla dobra Polski.

Opozycja przeciwko PiS czy przeciwko Polsce?

W swoim liście do wiceszefa Komisji Europejskiej, Szłapka na początku wyraża "uznanie" dla działań podejmowanych przez Fransa Timmermansa "na rzecz obrony praworządności w Polsce". Poseł opozycji stwierdza nawet, że przez ostatnie dwa lata to właśnie zaangażowanie Timmermansa "dawało nam nadzieję, że Polska nie wyrzekła się wartości europejskich i pozostanie w pełni demokratycznym, respektującym zasady państwem prawa".

"Pańskie słowa o niebezpiecznej ewolucji współczesnych systemów demokratycznych były dla nas przestrogą" – chwali Timmermansa poseł.

Dalej Szłapka przestrzega też wiceszefa KE... przed negocjacjami z polskim rządem. "Mamy nadzieję, że Pańska wizyta w Warszawie będzie przełomowa i spowoduje wycofanie się rządu PiS z niekonstytucyjnych reform w systemie sprawiedliwości. Obawiamy się jednak, że kroki podejmowane przez rząd Mateusza Morawieckiego będą powierzchowne i obliczone jedynie na zatrzymanie tzw. procedury art. 7 Traktatu. Nie będą zatem oznaczały rzeczywistej naprawy systemu sprawiedliwości, która przywróci praworządność. Uważamy, że w sprawach fundamentalnych, konstytucyjnych, tj. utrzymania trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie może być miejsca na kompromisy. A politycy nierespektujący tych zasad powinni się spotkać z ostracyzmem" – stwierdza poseł.

"Polacy czują się Europejczykami. Chcą aktywnie współtworzyć wielki projekt, jakim jest UE. Tym bardziej martwi, że działania obecnego rządu, kwestionującego podstawowe zasady Wspólnoty, tak bardzo osłabiają głos Polaków w Europie" – pisze dalej Szłapka.

"Apeluję do Pana, w imieniu własnym i milionów Polaków, o konsekwentnie trwanie na straży art. 2 Traktatu o UE. (…) Jeśli pozwoli się na erozję tych wartości w Polsce, będzie to jednoznaczne z wypchnięciem Polaków ze Wspólnoty europejskiej, a Polski z UE. Dziś musimy zrobić wszystko, żeby tej ceny nie przyszło nam zapłacić i bardzo liczymy na Pańskie dalsze zaangażowanie w obronę demokratycznych fundamentów w Polsce" – kończy swój apel polityk.