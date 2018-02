"Giertych do wora, wór do jeziora". Giertych donosi na Gmyza do niemieckiej prokuratury

Sprawa sięga grudnia ubiegłego roku. "TVP obraziła się, że w reklamie "Kroniki Dobrej Zmiany" nazwaliśmy Kurskiego kłamcą. Ja nie obrażam się, gdy ktoś mi mówi, że jestem wysoki" – napisał wówczas na Twitterze Roman Giertych. W odpowiedzi na ten wpis, Cezary Gmyz zacytował skandowane przeciwko Giertychowi hasło w okresie, kiedy ten był ministrem edukacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości: "Giertych do wora, wór do jeziora".

Mecenas uznał, że dziennikarz nawołuje do zamordowania go, o czym poinformował w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. "Nawoływanie do morderstw jest skrajnym przykładem mowy nienawiści" – pisał wówczas. Poinformował także, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Jak zapowiedział, tak zrobił. Wczoraj pismo wpłynęło do niemieckiej prokuratury, o czym Giertych poinformował również za pośrednictwem portalu społecznościowego.

