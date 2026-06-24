"Bijesz własne rekordy hipokryzji". Ziobro oskarża Giertycha o podwójne standardy

Były minister sprawiedliwości zarzucił posłowi KO hipokryzję i stosowanie podwójnych standardów. – Giertych albo cierpi na chorobę dwubiegunową, albo po raz kolejny bije własne rekordy hipokryzji – napisał Ziobro na X.

Giertych: To przestępca

Sprawa wybuchła po wystąpieniu dr. Emila Jędrzejczyka na Kanale Zero. Były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego mówił o nieprawidłowościach w placówce. Na jego słowa zareagował Roman Giertych. – Wiemy jednak już na pewno, że dr Emil Jędrzejczyk to przestępca: albo nie zawiadomił o faktycznie popełnionym przestępstwie i naraził tym samym inne osoby na dalsze działania grupy mordująco-bezczeszczącej, albo zniesławił Kacprzyka fałszywymi oskarżeniami, czyli popełnił czyn z art. 212 par. 2 KK – napisał poseł KO.

W kolejnym wpisie Giertych domagał się od lekarza ujawnienia dowodów. – Panie dr. Emilu, dowody na stół. Albo ma Pan dowody, że mordowano pacjentów, albo zamordował Pan karierę Stanowskiego i Słowika – stwierdził.

Ziobro przypomina sprawę Polnordu

Do tych słów odniósł się Zbigniew Ziobro. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że wobec dr. Jędrzejczyka nie toczy się żadne postępowanie. – Lekarza-sygnalistę nazwał przestępcą – choć doktor nie został skazany, nie ma nawet aktu oskarżenia, a prokuratura nie prowadzi przeciwko niemu żadnego postępowania – napisał.

Ziobro przypomniał przy tym własny spór z Giertychem dotyczący sprawy Polnordu. – A gdy ja nazwałem Giertycha przestępcą, który wyprowadził miliony z giełdowej spółki Polnord, Giertych natychmiast pobiegł do sądu – podkreślił. Jak dodał, polityk KO miał wówczas powoływać się na zasadę domniemania niewinności. – Pouczał tam z miną świętoszka, że bez prawomocnego wyroku nikogo tak nazywać nie wolno. Dziś ta zasada, do której tak przekonywał, straciła aktualność – napisał były minister.

Szpital pod zarządem Warszawy

Szpital Południowy, którego dotyczy sprawa, znajduje się pod pełnym zarządem władz Warszawy. Koordynatorem SOR był tam Dawid Kacprzyk – lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej. Tylko w 2025 roku miał otrzymać 1,6 mln zł ze środków publicznych. To właśnie jego działalności dotyczy część zarzutów ujawnionych przez dr. Jędrzejczyka.

– Tusk i Trzaskowski są w amoku – sprawa pogrąża ich z każdym dniem. Więc Giertych dostał zlecenie: zastraszyć sygnalistę za wszelką cenę i odebrać mu wiarygodność – napisał Ziobro. Na koniec dodał: – Jeden standard dla siebie, drugi dla tych, którzy mówią prawdę. Klasyka.

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