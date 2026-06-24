Giertych atakuje sygnalistę: To przestępca

Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawnił w wywiadzie na Kanale Zero nieprawidłowości w działalności placówki.

Ostry wpis na temat sygnalisty zamieścił jednak poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. "Jeszcze nie wiemy czy doktor Kacprzyk to przestępca zabijający ludzi i bezczeszczący ich zwłoki udawanymi badaniami tomografem. Wiemy jednak już na pewno, że dr Emil Jędrzejczyk to przestępca: albo nie zawiadomił o faktycznie popełnionym przestępstwie i naraził tym samym inne osoby na dalsze działania grupy mordująco-bezczeszczącej, albo zniesławił Kacprzyka fałszywymi oskarżeniami czyli popełnił czyn z art.212 par.2. KK" – napisał Giertych w mediach społecznościowych.

Poseł odniósł się też do słów dr Jędrzejowskiego, z których wynika, że w szpitalu wykonywano tomografię zwłokom. "Czyli w te zbrodnie nie sam jeden Kasprzyk jest zamieszany ale całe grono ludzi. Matko Jedyna! Jak dobrze, że koleżeństwo z KO przeżyło ten szpital z horroru. Mordowali pacjentów, a potem grupowo kryli zbrodnie robiąc tomografię trupom. Na szczęście zbrodnicze ręce tej grupy omijały członków KO. A ten jeden dr Emil to wiedział, ale nikomu nie powiedział, aż trafił do maturzysty Stanowskiego i jego kanału Zero. Wówczas zbrodnia wyszła na wierzch" – ironizował polityk KO.

"Panie dr. Emilu dowody na stół. Albo ma Pan dowody, że mordowano pacjentów, albo zamordował Pan karierę Stanowskiego i Słowika. Podejrzewam, że prokuratura do końca tygodnia wszcznie śledztwo w tej sprawie i Pana przesłucha. Tak więc i tak dowodów Pan nie unikniesz. Czekamy na dowody" – stwierdził w następnym wpisie.

Przypomnijmy, że Szpital Południowy jest w całości pod zarządem władz Warszawy. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w placówce był Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz-milioner w trakcie specjalizacji i były już radny Koalicji Obywatelskiej. Młody medyk tylko w 2025 r. dostał 1,6 mln zł z publicznych pieniędzy ze Szpitala Południowego. O okolicznościach osiągnięcia tak wysokich zarobków szeroko pisały media.

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