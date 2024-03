Kierowca potrącił protestującego rolnika. Jest nagranie

W środę rolnicy zaostrzyli swój protest, blokując dojazdy do miast wojewódzkich i części miast powiatowych. Oznacza to paraliż komunikacyjny. W ponad 580 protestach rolniczych w całej Polsce bierze udział blisko 70 tys. osób.

Rolnicy protestują mimo zapowiedzianych w ubiegły piątek zmian w Zielonym Ładzie. W opublikowanych projektach zmian dwóch rozporządzeń Komisja Europejska zaproponowała m.in. zniesienie ugorowania 4 proc. gruntów ornych, wybór między dywersyfikacją a zmianowaniem, uproszczenia dotyczące okrywy glebowej oraz zmiany w zakresie sankcji związanych z warunkowością.

Kierowca wjechał w protestującego rolnika

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak podczas protestu rolników w Łęczycy (woj. łódzkie) kierowca dostawczego busa, chcąc ominąć blokadę, potrącił uczestnika strajku. Do zdarzenie doszło na rondzie Łęczyckich Górników. Nagranie udostępnił na platformie X Agro Profil Magazyn Rolniczy.

– Ten kierowca wjechał na rondo, także przez chodnik i trawnik, na którym trwała nasza akcja. W pewnym momencie dodał on gazu "na maksa" i skończyło się to niemal na przejechaniu po nogach naszego kolegi – relacjonował w rozmowie z Onetem uczestnik protestu rolników Marcin Wiktorski. – Ten kierowca wjechał na mnie celowo. Zrobił to, gdy zacząłem nagrywać go telefonem komórkowym. A zacząłem to robić, bo ten człowiek niszczył pas zieleni, przejeżdżał między innymi przez drzewka na rondzie – mówił poszkodowany rolnik. 43-latek trafił do szpitala.

Oficer prasowy policji w Łęczycy asp. szt. Mariusz Kowalski przekazał, że kierowca busa "jest do dyspozycji policji".– Prowadzimy czynności w kierunku wypadku drogowego. Musimy poczekać na ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia, przesłuchujemy świadków i czekamy na informacje dotyczące obrażeń protestującego rolnika – poinformował.

