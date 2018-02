"Wypowiedź Morawieckiego to nowe dno". Prezydent Izraela krytykuje premiera Polski

– Twierdzenie, że nasi ludzie kolaborowali z nazistami, jest nowym dnem – mówił prezydent Riwlin podczas otwarcia konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele żydowskiej diaspory.

– Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy pracować, by informować świat, nawet niektórych z jego przywódców, na temat ciemnych czasów, okropnych zbrodni popełnionych przez nazistów i ich pomocników – mówił Riwlin.

Słowa prezydenta Izraela są odpowiedzią na niedawną wypowiedź premiera Morawieckiego.

– Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy – mówił Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytanie dziennikarza podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.

