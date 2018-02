Film o "polskim Holokauście" usunięty z serwisu YouTube

Antypolska kampania ruszyła. Na zdjęciu fragment filmu "I will go to jail"

Agresywny klip "I will go to jail" (ang. Pójdę do więzienia), w którym Polska oskarżana jest o współudział w Holokauście został usunięty z serwisu YouTube. Tysiące internautów zgłaszało nagranie z uzasadniemiem, że zawiera "treści obraźliwe lub szerzące nienawiść".

Polscy internauci bardzo krytycznie zareagowali na klip, który wyprodukowała amerykańsko-żydowska organizacja charytatywna Ruderman Family Foundation. Po tysiącach zgłoszeń, które sugerowano na Twitterze i Facebooku serwis YouTube zablokował nagranie. Do klipu odniósł się wcześniej Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, a także ambasada RP w Waszyngtonie. Na nagraniu ludzie młodzi, starsi oraz rodziny przekonywali, że za mówienie prawdy na temat Zagłady Żydów pójdą do więzienia. Wypowiadali w nim określenie "polski Holokaust" i zapowiadieli, że Żydzi nigdy już nie będą milczeć. – Po tym, jak 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce, w tym tysiące dzieci, Polska uchwaliła nowe prawo a ja pójdę do więzienia – słyszeliśmy na nagraniu.