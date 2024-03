Tragedia w Warszawie. W domu znaleziono cztery ciała

Wezwanie do wpłynęło do służb w niedzielę o 10. W trakcie akcji w domu przy ul. Koronacyjnej na warszawskim Ursusie policja znalazła cztery ciała. Reporter tvnwarszawa.pl przekazał, że na ten moment wygląda na to, że doszło do rodzinnej tragedii.

Na razie policja potwierdziła, że mowa o zdarzeniu o charakterze kryminalnym. Szczegóły zdarzenia nie są przekazywane mediom. Śledztwo w sprawie rozpoczęła już prokuratura.

Warszawa. Cztery ciała w domu na Ursusie

W mieszkaniu były ciała czterech osób: dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Służby zostały zawiadomione przez ich bliscy, którzy rano przyjechali do tego domu. Dziennikarz TVN dowiedział się, że martwe osoby to rodzina, która mieszkała w domu.

O szczegóły zdarzenia zapytaliśmy w Komendzie Stołecznej Policji. Na razie policjanci niewiele jednak zdradzają. – Mogę potwierdzić, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. W sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratury – przekazała nam krótko Barbara Szczerba z sekcji prasowej KSP.

„Fakt” nieoficjalnie ustalił natomiast, że trzy osoby zostały zabite, a jedna odebrała sobie życie. Prokurator Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedział portalowi, że ciała należą do członków jednej rodziny.