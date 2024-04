"Tusk się wściekł! A nie, czekaj...". Politycy i internauci uderzają w Tuska

W poniedziałek wielkanocny rakieta Izraela spadła na konwój, którym poruszali się wolontariusze organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), dostarczający żywność do Strefy Gazy. Wśród nich byli Palestyńczycy, Brytyjczyk, Australijczyk, posiadacz podwójnego obywatelstwa USA i Kanady oraz Polak – Damian Soból. W reakcji na poruszenie związane z tym wydarzeniem, ambasador Izraela w Polce Yacov Livne stwierdził, że "skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, w skutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski". Wpis dyplomaty wywołał falę oburzenia.

W środę na koncie Donalda Tuska na platformie X (dawniej Twitter) ukazał się wpis, skierowany bezpośrednio do premiera Izraela oraz ambasadora tego kraju w Polsce. Szef polskiego rządu pisze w nim o "zrozumiałej złości" na reakcję izraelskich władz po tragicznej śmierci wolontariuszy.

"Panie premierze Netanjahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość" – czytamy we wpisie Tuska.

Internauci uderzają w Tuska. "Za późno i za lekko"

Pod postem pojawiła się fala komentarzy. Użytkownicy X zarzucają premierowi spóźnioną reakcję i zbyt łagodne potraktowanie strony izraelskiej.

"Zezłościć to się można jak Panu sałatka jarzynowa na święta nie wyjdzie. Naprawdę, trochę powagi" – skomentował były premier Mateusz Morawiecki.

twitter

"To jest ten sam schemat dyplomacji, który rząd PiS stosował wobec Kijowa: próba publicznego tłumaczenia bezczelnemu partnerowi, że upokarzanie Polski nie jest w jego interesie. Może warto zamiast tłumaczyć, że ktoś źle rozumie swoje interesy zacząć mówić o naszych interesach?" – napisał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.



twitter

"Odpowiedź typu: "To nie miłe, że nam napluliście w twarz. Proszę tak więcej nie robić, proszę""; "Nie ma żadnej solidarności z Izraelem, który dokonuje zbrodni wojennych i wymordował ponad 10 tys. dzieci w Strefie Gazy"; "Za późno i zbyt lekko. To jest taka reakcja na zasadzie „nam plują w twarz”, ale udawajmy, że padał deszcz. Bolesny obrazek uległości i kajania się przed Izraelem"; "Tusk się wściekł! A nie, czekaj..." – czytamy w innych komentarzach do postu Donalda Tuska.

twittertwittertwittertwittertwitter

Atak na konwój humanitarny w Strefie Gazy. W oznakowanym samochodzie był Polak

World Central Kitchen przekazała w oświadczeniu wydanym po tragedii, że wolontariusze poruszali się samochodami opancerzonymi i oznakowanymi logo WCK. Mimo to konwój został zaatakowany podczas wyjazdu z magazynu Deir al-Balah, gdzie zespół wyładował ponad 100 ton humanitarnej pomocy żywnościowej przywiezionej drogą morską do Gazy.

– To nie jest tylko atak na WCK, to jest atak na organizacje humanitarne pojawiające się w najstraszniejszych sytuacjach, gdy żywność jest wykorzystywana jako broń. To jest niewybaczalne – powiedziała Erin Gore, dyrektor generalna World Central Kitchen.

Organizacja poinformowała, że w związku z atakiem wstrzymała działalność w regionie. "Wkrótce podejmiemy decyzje dotyczące przyszłości naszej pracy" – napisano w oświadczeniu.

Czytaj też:

"Będą kryli winnych". Bosak chce zmian w stosunkach dyplomatycznych z IzraelemCzytaj też:

"Wasza reakcja budzi zrozumiałą złość". Tusk pisze do premiera Izraela