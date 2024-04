PiS ma trzy pytania do Trzeciej Drogi. "To będzie test"

Były premier Mateusz Morawiecki i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej. Politycy PiS skierowali trzy pytania do liderów Trzeciej Drogi – Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Dotyczą one zerowej stawki VAT na żywność, euro i przedłużenia tarczy energetycznej.

Trzy pytania PiS do Kosiniaka-Kamysza i Hołowni

– Publicznie zadajemy trzy pytania Trzeciej Drodze:

czy Trzecia Droga poprze projekt ustawy złożony przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości o przywróceniu zerowej stawki VAT na żywność?

Po drugie, czy Trzecia Droga będzie popierała wepchnięcie Polski do strefy euro?

I po trzecie, czy pani minister Hennig-Kloska, która reprezentuje Trzecią Drogę w rządzie Donalda Tuska, złoży projekt ustawy przedłużającej tarczę energetyczną, a więc utrzymanie wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o odbiorców energii, na drugie półrocze tego roku? – przekazał Mariusz Błaszczak.

Błaszczak podkreślił, że liczy na to, że Trzecia Droga poprze chociaż projekt ws. VAT-u na żywność. – Jesteśmy sceptyczni, że tak się stanie, ale teoretycznie taka możliwość istnieje, bo politycy Trzeciej Drogi mówili w kampanii wyborczej, że sytuują się pomiędzy PiS a KO – dodał.

– To będzie test, czy Trzecia Droga jest trzecią nogą Donalda Tuska, czy jest odrębnym bytem politycznym. Jesteśmy sceptyczni, ponieważ Trzecia Droga zapowiadała chociażby akademiki za złotówkę – nie ma ich. Zapowiadała dobrowolny ZUS – nie ma go, a więc nie wywiązała się ze składanych deklaracji. Jeszcze raz poddajemy Trzecią Drogę testowi – zaznaczył były szef MON.

Morawiecki do polityków Trzeciej Drogi: Możemy utworzyć większość

W swojej części wystąpienia Mateusz Morawiecki podkreślił, że należy zadać pytanie, czy Trzecia Droga, wraz z PiS, zdecyduje się przywrócić zerową stawkę VAT na żywność.

– Mamy takie możliwości w Sejmie. Nasi parlamentarzyści wraz z parlamentarzystami Trzeciej Drogi mogą utworzyć większość, nie potrzebujemy do tego nikogo, wystarczy przetestować dobrą wolę Trzeciej Drogi, ale i wszystkich parlamentarzystów – mówił.

Były premier zaapelował do Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, aby podjęli wraz z PiS "ten prosty krok" i przywrócili zerową stawkę na żywność.

