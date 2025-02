"Poważne nadużycia władzy". Amerykańscy eksperci przedstawili raport o działaniach rządu Tuska

Raport zaprezentowali były dyplomata Matthew Boyse i ekspert Fundacji na rzecz Obrony Demoracji (FDD) Peter Doran. W dokumencie wskazano na manipulującą narrację, jaką przed wyborami w 2023 roku prowadziła ówczesna opozycja. Koalicja Obywatelska i pozostałe partie oskarżały Zjednoczoną Prawicę o łamanie prawa i odchodzenie od demokracji ku rządom autorytarnym. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca.

"Obawy o upadek polskiej demokracji w latach 2015–2023 były od dawna przesadzone. Wynik wyborów w 2023 r. byłby zupełnie inny, gdyby państwo stało się «autokracją», było «autorytarne» lub zostało «zawłaszczone», jak twierdzili krytycy. Polska nie była wówczas autokracją, a gen demokracji był żywy i miał się dobrze w tętniącej życiem polskiej polityce przez cały okres po 1989 roku. Jednak od czasu objęcia władzy rząd KO podejmuje wątpliwe, jeśli nie nielegalne, kroki pod pozorem «przywracania demokracji», z których wiele jest bardzo podobnych do tych, o które oskarżał rząd PiS" –czytamy w dokumencie.

Zarzuty pod adresem PiS

Autorzy dokumentu wskazują, że część zarzutów kierowanych pod adresem PiS było zasadnych. Mowa m.in. o kolesiostwie, które dotyczyło także wcześniejszych rządów, także PO z lat 2007 – 2015.

"Rządy PiS wdrożyły oprogramowanie szpiegujące Pegasus, ale rząd Tuska do tej pory nie był w stanie udowodnić, że zrobił to bez należytego procesu, a inwigilacja miała miejsce w innych państwach członkowskich UE. Rządy PiS starały się przywrócić media będące własnością zagraniczną pod polską kontrolę, ale inne demokracje (np. Francja i Kanada) również są «nacjonalistyczne» w kwestii tego, kto jest właścicielem firm medialnych w ich krajach. Rządy PiS dyskryminowały TVN, obecnie należący do amerykańskiej firmy Warner Bros. Discovery – ale spór został rozwiązany za pomocą cichej dyplomacji

Rząd Tuska przekroczył linię

Dalej wskazano, że Koalicja Obywatelska "przekroczyła granicę" stawiając od początku swoich rządów na "kampanię walki z prawem i kryminalizacji różnic politycznych". Narracja o tym, że Polska znajduje się w szczególnym momencie, przez co wątpliwe prawnie metody mają uzasadnienie, doprowadziła do "poważnych i niedemokratycznych nadużyć władzy".

"Dalsze próby zniszczenia PiS przez rząd kierowany przez KO zostaną zauważone, co może spowodować utratę wpływów w Waszyngtonie ze szkodą dla interesów narodowych i prestiżu Polski, a także stosunków dwustronnych" – podkreślono.

