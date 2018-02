„Do Rzeczy” nr 9: Czy Polska padła ofiarą przygotowanego zawczasu uderzenia wojny informacyjnej?

O sporze żydowsko-polskim piszą też inni publicyści:

Maciej Pieczyński w tekście „Kwestia osobista” kreśli sylwetkę izraelskiego dziennikarza, który zadając pytanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przytaczał historię swojej matki, ocalonej z Holokaustu.

– Gdy Polacy zaczęli się upominać o godność, zderzenie z antypolonizmem było nieuchronne. Ustawa o IPN to tylko pretekst, taki sam jak zamach w Sarajewie – wskazuje Rafał A. Ziemkiewicz w tekście zatytułowanym „Nieprzyjemne przebudzenie”.

– Co w obrazie o Holokauście pozostawimy dla świata? Czy znajdzie się miejsce dla bohaterskich postaw Polaków czy tylko dla zbrodni?–zastanawia się w tekście „Dany Bahar patrzy na Polskę” Robert Bogdański.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Rozmowa z politologiem George’em Friedmanem. – Polska właśnie w tej chwili ponownie wkracza do grona nie tylko rozgrywanych, lecz także rozgrywających. Niestety, wasza mentalność nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością. Nadal wielu waszych obywateli i przedstawicieli elit politycznych sądzi, że Polska jest biedna oraz nieistotna. To nieprawda – mówi w rozmowie z Marcinem Makowskim.

– Kryzys w relacjach polsko-izraelskich sprawił, że w obozie dobrej zmiany kwitną teorie spiskowe dotyczące tego, kto jest winien zamieszania i dlaczego musiało do niego dojść– Kamila Baranowska pisze o rządzie w tekście „Wszędzie spisek”.

– Genderyści chcą podbić Polskę – ostrzega w rozmowie z Agnieszką Niewińską ks. dr hab. Dariusz Oko.

Tomasz Terlikowski rozszyfrowuje, czemu miała służyć bulwersująca okładka magazynu „Wysokie Obcasy”, na której prezentowano kobiety w koszulkach z napisem „Aborcja jest OK”. – To nie błąd. To dobrze przemyślania strategia. I niestety wiele wskazuje na to, że skuteczna –udowadnia w tekście „Aborcyjna strategia”.

Ks. Andrzej Kobyliński w tekście „Decentralizacja Kościoła katolickiego” opisuje zmiany w Kościele, tłumaczy, jak rozumieć katolicyzm słowiański oraz zastanawia się, czy grozi nam schizma.

– Jest wierny idei Wielkiego Izraela i liczy, że dzięki sojuszowi z Donaldem Trumpem uda mu się ją zrealizować podczas kolejnej kadencji. Może się jednak okazać, że na przeszkodzie Beniaminowi Netanjahu staną całkiem przyziemne sprawy… – Tomasz Teluk w tekście „Współczesny Dawid czy Goliat” pisze o premierze Izraela.

– Może się okazać, że afera w USA pogrąży nie Donalda Trumpa, lecz demokratów, FBI i Hillary Clinton– Olivier Bault w tekście „Prawdziwa Russiangate” opisuje, jak w Stanach Zjednoczonych rozwija się afera dotycząca rosyjskich wpływów.

– Euro miało łączyć Europę. A raczej ją dzieli– przyznaje w rozmowie ze Stefanem Sękowskim Frank Schäffler, poseł FDP do Bundestagu.

– Bieg przez płotki po kolejną kadencję na stanowisku kanclerza trwa już pięć miesięcy od wyborów we wrześniu 2017 r. Angela Merkel jest już na ostatniej prostej – pisze Piotr Semka w tekście „Kanclerstwo za każdą cenę”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Piotr Gociek pisze o najnowszym filmie „Czarna Pantera”, który może okazać się najbardziej kasową produkcją w historii Hollywood; Andrzej Horubała poleca wznowienie znakomitej książki o Henryku Sienkiewiczu „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”; Joanna Bojańczyk analizuje, jak serialowe kostiumy wpływają dziś na modę; Piotr Zychowicz i Tadeusz Płużański spierają się o pamięć o Żołnierzach Wyklętych; a w części sportowej Łukasz Zboralski podsumowuje występu skoczków narciarskich w Pjongczangu, Łukasz Majchrzyk kreśli przyszłość Stocha i kolegów po igrzyskach, a Radosław Wojtas przybliża sylwetkę najstarszego skoczka w Korei – Noriakiego Kasajego.

