"Pilna" narada kierownictwa PiS. "Może potrwać wiele godzin"

W niedzielę odbyły się wybory samorządowe. W wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 34,27 proc. poparcia. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc. Na Trzecią Drogę zagłosowało 14,25 proc. wyborców. Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy otrzymał 7,23 proc. głosów, a Lewica – 6,32 proc.

PiS wygrało w siedmiu województwach, a KO – w dziewięciu.

"Pilna" narada kierownictwa PiS

We wtorek zwołano posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Najważniejsi politycy partii spotkali się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Kierownictwo ugrupowania ma podsumować wyniki wyborów samorządowych.

Politycy PiS mają dyskutować o listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Być może wstępnie zatwierdzone zostaną lub chociaż omówione listy kandydatów" – relacjonuje Polsat News. Wśród najgłośniejszych nazwisk z obozu Zjednoczonej Prawicy wymienia się m.in. walczącego o reelekcję Patryka Jakiego z Suwerennej Polski oraz byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, który chce wrócić do aktywnej polityki. "Spotkanie może potrwać wiele godzin" – donosi Interia.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 22 kwietnia partie mają czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych. Termin zgłaszania list kandydatów upływa 1 maja. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

