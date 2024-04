Likwidator TVP dał szefowi KRRiT trzy dni. "Żąda natychmiastowej zapłaty"

Informację w tej sprawie przekazało we wtorek Centrum Informacji TVP.

Likwidator TVP żąda od KRRiT wypłaty środków z abonamentu

W komunikacie podano, że we wtorek 9 kwietnia Daniel Gorgosz wystosował do szefa KRRiT Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 wraz z odsetkami.

"Stanowczą reakcję Daniela Gorgosza – od 8 kwietnia br. wpisanego do KRS jako likwidatora Spółki, potwierdza postanowienie Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny o oddaleniu wniosku o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego środków z wpływów abonamentowych (sygn. akt II Ns 122/24)" – czytamy.

Centrum Informacyjne TVP podkreśliło ponadto, że Grogosz już wcześniej zabiegał o wypłatę środków z wpływów abonamentowych, jednak dotąd "spotkał się z arogancją i brakiem reakcji Macieja Świrskiego".

"W ostatecznym wezwaniu przedsądowym wskazał 3 dni na dokonanie wpłaty, od dnia otrzymania pisma" – przekazano w komunikacie.

Nieoczekiwany zwrot ws. likwidacji TVP

W poniedziałek Telewizja Polska została oficjalnie postawiona w stan likwidacji, a Daniel Gorgosz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako jej likwidator.

Orzeczenie w tej sprawie wydał Sąd Rejestrowy w Warszawie. Zmiana już wczoraj była widoczna w samym KRS. W rubryce "firma, pod którą spółka działa" widnieje napis: "'TELEWIZJA POLSKA' SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI".

Komentując tę decyzję minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz napisał w mediach społecznościowych: "Koniec sporu o prawomocność likwidacji tej ohydy jaką była telewizja PiSu. Dziękuję wszystkim, którzy w tym pomogli, a tym, którzy bronili tej patologii, mam tylko jedno do powiedzenia: walec nie dyskutuje z asfaltem którędy ma jechać".

