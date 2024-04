Bodnar odcina się od Protasiewicza. "Nie do zaakceptowania"

"Z przykrością i rozczarowaniem obserwuję ostatnią aktywność Pana Wicewojewody Jacka Protasiewicza na platformie X. Takie zachowanie jest nie do zaakceptowania i nie do pogodzenia z aktywnością w życiu publicznym. Jednocześnie pragnę podkreślić, że Pan Protasiewicz nie był i nie jest członkiem mojego sztabu wyborczego" – taki wpis opublikowała na portalu X Izabela Bodnar z Trzeciej Drogi, która walczy z Jackiem Sutrykiem o fotel prezydenta Wrocławia.

Jak dodała, liczy na to, że "pan Protasiewicz nie obejmie tego mandatu i przypadnie on kolejnej osobie z listy". Jeżeli Bodnar wygra wybory prezydenckie we Wrocławiu, zwolni mandat poselski, który powinien objąć kolejny na liście Jacek Protasiewicz.



Przypomnijmy, że premier Donald Tusk podjął decyzję o odwołaniu Jacka Protasiewicza ze stanowiska drugiego wicewojewody dolnośląskiego – podało Centrum Informacyjne Rządu. Odwołanie Protasiewicza z funkcji to konsekwencja burzy, jaką wywołały szokujące wpisy polityka w mediach społecznościowych.

Wulgarne wpisy Protasiewicza. "Stanowczo się odcinamy"

Wicewojewoda dolnośląski Jacek Protasiewicz opublikował w niedzielę na platformie X zdjęcie z Darią Brzezicką, studentką Uniwersytetu Warszawskiego, która w ostatnich wyborach samorządowych ubiegała się o mandat radnej w Warszawie z list Trzeciej Drogi (bez powodzenia). "A teraz przystępujemy do niedzielnego obiadu, więc – trolle! – nie przeszkadzać!" – napisał polityk.

Protasiewicz zaczął zamieszczać w sieci niewybredne wpisy pod adresem przeciwników politycznych, dziennikarzy oraz internautów. Polityk kierował nieprzyzwoite treści oraz oburzające insynuacje m.in. pod adresem działacza PiS Oskara Szafarowicza i byłego szefa TVP Info Samuela Pereiry.

Wielu polityków oraz komentatorów domagało się reakcji ze strony PSL. Jacek Protasiewicz należy do Unii Europejskich Demokratów, która jest w sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Wiewórki ćwierkają. Dwie persony w PiS wzmocniły się niepomiernie

Kłopoty Protasiewicza. Sawicki: Oczekuję od Kosiniaka-Kamysza stosownych kroków