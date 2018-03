Skąd niska liczba ocalonych z Holokaustu? Ambasador demaskuje prof. Grabowskiego

Ambasador zaznaczył, że poprosił prof. Grabowskiego o uzasadnienie podawanej przez siebie niskiej liczby Żydów, którzy przeżyli na ziemiach polskich, ale ten odmówił. W konsekwencji Jakub Kumoch przytoczył źródła, na które powoływał się Grabowski, podkreślając przy tym, że jest to zwyczajny łańcuch cytatów.

Kumoch podkreślił, że pierwotnym źródłem prof. Grabowskiego, skąd wziął liczbę 40 tysięcy Żydów jest jedno zdanie z artykułu Antony’ego Polonsky’ego, zaś reszta to wyłącznie cytaty z niego. "Ostatnie zdanie prof. Polonsky’ego sugeruje, że nawet on nie wierzył w dokładność danych CKŻP" – dodaje.

"Ktoś kto robi z ludzkich tragedii cmentarnej arytmetyki po prostu postępuje niegodnie. Nie wiem ilu Żydów przeżyło na terytorium dzisiejszej Polski. Mam nadzieję, że wielu. Moja obecna praca ma niewiele wspólnego z tym wpisem. Robię, co robię, a jako czytelnik i uczestnik debaty publicznej, mam prawo do prawdy, a nie do bycia manipulowanym. Nikogo nie prosiłem o zgodę na ten wpis" – czytamy we wpisie ambasadora.