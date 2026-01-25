Nie zwracaj uwagi

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, znana jako wulkan intelektu lub kominek rozumu, spytana została przez dziennikarki telewizji, która nie umie się zlikwidować, spytana została zdradziecko, ile mianowicie ona, ta Paulina, zwróciła butelek plastikowych do automatów kaucyjnych. Stop. Pytanie było tendencyjne, bo system jakby nie za bardzo działa, z naciskiem na bardzo. Stop. Wtenczas fontanna odrzekła, że ona pije kawę oraz herbatę, butelek plastikowych w zasadzie nie dotyka, i uśmiechnęła się triumfalnie. Stop. Łyso wam? Ponieważ automaty kaucyjne zdaje się zniknęły, zanim się pojawiły, pozwolą państwo, że przytoczę niezabawny cytat z „Seksmisji”: „Wyginęli? Przecież to nie były mamuty!”.