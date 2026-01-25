ĆWIERKOT W Davos spotkali się wielcy tego świata, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił zgromadzonym m.in. o porządku światowym i strategicznej potrzebie posiadania przez USA Grenlandii. Stop. Donald Tusk spotkał się z wnukami na nartach, premier Polski mówił dzieciakom, jak się nie przeziębić. Stop. Łyso wam? Ponieważ Davos to jednak Szwajcaria, pozwolą państwo, że bez powodu przytoczę lekko bankowy cytat: „Kwinto, kto to jest?”, „Nie zwracaj uwagi”.
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, znana jako wulkan intelektu lub kominek rozumu, spytana została przez dziennikarki telewizji, która nie umie się zlikwidować, spytana została zdradziecko, ile mianowicie ona, ta Paulina, zwróciła butelek plastikowych do automatów kaucyjnych. Stop. Pytanie było tendencyjne, bo system jakby nie za bardzo działa, z naciskiem na bardzo. Stop. Wtenczas fontanna odrzekła, że ona pije kawę oraz herbatę, butelek plastikowych w zasadzie nie dotyka, i uśmiechnęła się triumfalnie. Stop. Łyso wam? Ponieważ automaty kaucyjne zdaje się zniknęły, zanim się pojawiły, pozwolą państwo, że przytoczę niezabawny cytat z „Seksmisji”: „Wyginęli? Przecież to nie były mamuty!”.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
