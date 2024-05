Będzie wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Morawieckiego

– Na pewno w sprawie byłego premiera Mateusza Morawieckiego komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych skieruje do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa – powiedział Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.

Będzie wniosek do prokuratury

Członek komisji ds. wyborów kopertowych został zapytany w Studiu PAP o ewentualne wnioski do prokuratury w tej sprawie. Powiedział, że jeden z nich będzie dotyczył Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że podpisał decyzję ws. wyborów korespondencyjnych.

– Nie pamięta, kto zawnioskował o te wybory, nie pamięta czy rozmawiał o nich z opozycją. Właściwie bardzo wiele nie pamięta, ale przyznał się do tego, że to on podejmował ostateczną decyzję. Zresztą obciążyły go zeznania panów ministrów Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego – powiedział Karnowski. Dodał, że być może będą też wnioski wobec byłych ministrów Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego.

W piątek odbędzie się ostatnie przesłuchanie. Przed komisją pojawi się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zeznania Morawieckiego

Były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał w czwartek przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych.

Odpowiadając na pytania szefa komisji Dariusz Jońskiego były premier powiedział, że podjął decyzje dotyczące możliwości zlecenia czynności przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów. Dodał, że zostało to potwierdzone w wyroku sądowym z 29 listopada 2023 roku. Podczas przesłuchania kilkukrotnie był o to pytany ponownie, powtarzając, że podpisał decyzję przygotowawczą i jest z tego bardzo dumny.

Morawiecki został również zapytany m.in o rolę swoją oraz byłych wicepremierów: Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina w kwestii organizacji wyborów, a także o fragment wcześniejszego Gowina. Ówczesny szef porozumienia opowiedział o swoim spotkaniu z premierem Morawieckim i ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, którzy według niego mieli być przeciwni organizacji wyborów kopertowych, jednak według byłego wicepremiera zmienili zdanie z uwagi na wolę Jarosława Kaczyńskiego.

