Gra eskalacyjna z Putinem

Jednak nawet na tle innych jego szarż i wyskoków ostatni wywiad, którego udzielił brytyjskiemu „The Guardian”, bije rekordy. Być może wynika to z tego, że polskiemu ministrowi tak bardzo imponuje to, iż rozmawia z nim lewicowy brytyjski dziennik.

Znaczącą część wywiadu minister poświęca udowodnieniu tezy, że należy się zbroić. Samo w sobie nie jest to nic odkrywczego ani nagannego. To, że należy się dozbroić, jest oczywistością. Minister cytuje głosy przedstawicieli koncernów zbrojeniowych: „Czytamy w gazetach, że jest cały ten popyt na uzbrojenie, ale nie dostajemy długoterminowych kontraktów. Jesteśmy odpowiedzialni przed naszymi akcjonariuszami, a jeśli nie mamy 10-letniego kontraktu, to nie możemy dokonywać inwestycji”. A potem odpowiada: „Chodzi więc o zagwarantowanie im, że nie chodzi tylko o jutro, ale o długoterminowe dozbrojenie i zmianę bezpieczeństwa”. A więc co najmniej 10 lat gospodarki wojennej przed nami?