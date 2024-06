Wybory do PE. Tu można zgłosić nieprawidłowości

Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Rozpoczęły się one o godz. 7 rano i potrwają do godz. 21. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do momentu zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Do lokalu wyborczego należ zabrać ze sobą dokument tożsamości. Dokument umożliwi znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Żeby oddać ważny głos, trzeba wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Głos będzie uznany za nieważny, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Nieprawidłowości? Zgłoś je!

Ruch Kontroli Wyborów podał dwa numery telefonów, na które można zgłaszać przypadki nieprawidłowości w wyborach do PE. "Przyjmujemy tylko osobiste zgłoszenia telefoniczne, bez SMS lub wiadomości zostawianych na poczcie głosowej telefonu.

Adres do zgłoszeń mailowych, w tym z załącznikami: [email protected]" – piszą organizatorzy.

"Zgłoszenie nieprawidłowości czy fałszerstwa wyborczego do konsultantów RKW nie zastępuje zawiadomienia przewodniczącego komisji wyborczej, Komisarza Wyborczego lub /i policji" – przypominają.

Nieprawidłowości można głosić pod numerami: 608 221 637 i 795 372 499.

Czas dyżuru 11:00 - 21:00 /21:30