Krzyż łamie ciszę wyborczą? Skandal w krakowskich komisjach

"Na polecenie przewodniczących obwodowych komisji wyborczych nr 82 i 83 w Krakowie z sali, w których odbywa się głosowanie w tzw. euro-wyborach zostały zdjęte krzyże" – donosi portal PCh24.pl. Rzeczone komisje znajdują się w czterech salach budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107 przy ulicy Zdrowa 6 w Krakowie.

W sprawie mieli interweniować już obywatele oburzeni całym zajściem, jednak przewodniczące odmówiły powieszenia krzyży. "Same przewodniczące nie były w stanie wyjaśnić motywów swojej decyzji" – czytamy.

Jeden z członków komisji w rozmowie z portalem poinformował: "Jestem członkiem komisji nr 81. W komisjach 82 i 83 przewodniczącymi są matka i jej córka. Te panie zarządziły obligatoryjnie, że z sali mają zostać ściągnięte krzyże, ponieważ są to symbole religijne. Tak też się stało – krzyże zostały ściągnięte".

Kiedy mężczyzna dopytywał, dlaczego zdecydowano o takim kroku w odpowiedzi miał usłyszeć: „Bo tak”.

"Było to jedyne konkretne "uzasadnienie" tej decyzji. Później wspominano o jakimś fikcyjnym zarządzeniu w tej sprawie i o… łamaniu ciszy wyborczej" – dodał.

Kobieta miała następnie krzyczeć oburzona, że jej decyzje są podważane.

Frekwencja w wyborach. Dane na godz. 17.00

Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak przekazał podczas konferencji o 18:30, że frekwencja wyborczej na godz. 17 wyniosła 28,20 proc. Pięć lat temu podczas ostatnich wyborów wynosiła ona 32,51 proc.

Najwyższa frekwencja została odnotowana w okręgu warszawskim – 36,09 proc.; pomorskim – 29,56 proc. oraz małopolsko-świętokrzyskim – 28,92 proc.

Najniższa frekwencja została odnotowana w okręgu kujawsko-pomorskim – 25,79 proc.; podlasko-warmińsko-mazurskim – 26,01 proc. oraz mazowieckim – 26,49 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Trwa głosowanie

Żeby oddać ważny głos, trzeba wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Głos będzie uznany za nieważny, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Uprawnionych do udziału w elekcji do PE jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 – odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach – 7.

Listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego 7 zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach.

