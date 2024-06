Tusk chce móc łatwiej wyprowadzać wojsko na ulice

W poniedziałek w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk przypomniał, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o obronie ojczyzny i kilku innych ustaw. – W pierwszej części jest mowa o innym postępowaniu wobec żołnierzy, którzy używają broni w sytuacji zagrożenia – mówił premier i dodał, że w ramach proponowanych przepisów "musiałoby się wydarzyć coś wyjątkowego, żeby użycie broni zostało uznane za przestępstwo".

Następnie Tusk przekazał, że nowe rozwiązania prawne mają umożliwić, bez wprowadzania stanu wyjątkowego czy wojennego, "możliwości użycia oddziału Wojska Polskiego na terytorium państwa polskiego". – Dotychczas było to niemożliwe – zaznaczył.

– Będę przekonywał wszystkich, aby te przepisy wprowadzić jak najszybciej w życie. Będziemy o rozmawiali także z panem prezydentem na RBN – zapowiedział szef rządu przed poniedziałkowym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Premier przyznał, że ma świadomość, iż zapowiadane zmiany są "kontrowersyjne" i mogą być "niełatwe do zaakceptowania".

"Tarcza Wschód" coraz bliżej. Jest uchwała rządu

Rząd przyjął uchwałę ws. ustanowienia Narodowego Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód. Program realizowany będzie w latach 2024-2028. Na ten cel rząd zamierza przeznaczyć ok. 10 mld zł.

Program to odpowiedź na narastający kryzys na granicy z Białorusią. Obejmie on przygotowanie do obrony terenów, które znajdują się przy granicy z Białorusią i Rosją. Dotyczy to w szczególności: wzmocnienia tzw. zdolności przeciwzaskoczeniowych; budowy systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych; budowy wysuniętych baz operacyjnych (HUB-ów logistycznych); budowy sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych; ograniczania mobilności przeciwnika, w tym m.in.: budowy rowów przeciwczołgowych; przygotowania kamufletów (min podziemnych) do wysadzania dróg i mostów; pogłębiania rowów melioracyjnych; wzmocnienia naturalnych uwarunkowań terenu; zapewnienia mobilności wojska, w tym m.in.: gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych; przygotowanie przyczółków z dojazdami; przygotowanie osi przepraw drogowych (umacnianie brzegów, wzmacnianie dróg dojazdowych).

Czytaj też:

Prezydent spotkał się z żołnierzami na granicy. Padły ważne słowa wsparciaCzytaj też:

Wraca strefa przy granicy z Białorusią. Czasowy zakaz wstępu