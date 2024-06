Iskrzy w koalicji. "To jest koniec tej formacji, ich już nie ma"

W minioną niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy wynik uzyskała w nich Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 37,06 procent Polaków. Na drugim miejscu z wynikiem 36,16 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce na podium należało do Konfederacji, którą poparło 12,08 proc. głosujących. Dalej znalazły się: Trzecia Droga – 6,91 proc. oraz Lewica – 6,3 proc.

Trzecia Droga uzyskała zaledwie trzy mandaty, podobnie jak Lewica. Wynik ten spowodował, że trwają rozliczenia. A komentatorzy zastanawiają się, czy obie formacje w ogóle przetrwają.

"Lewicy już nie ma"

W rozmowie z Interią jeden z "ważnych polityków KO" stwierdził, Trzecia Droga próbowała się odróżnić za wszelką cenę i teraz płacą za to cenę. – O tym powiedział Tusk – te wybory to dla nich żółta kartka, muszą zobaczyć, czego naprawdę oczekują wyborcy – twierdzi.

Inny poseł dodaje, że najgorsza jest sytuacja Lewicy. – Naszych przyjaciół z Lewicy już nie ma – ocenia. Z kolei wynik Trzeciej Drogi jego zdaniem "to katastrofa", ale – jak zaznacza" inna katastrofa dla Hołowni i Polski 2050, a inna dla PSL.

Jedna z posłanek PO zapewnia, że jej partia nie ma zamiaru wchłaniać Lewicy, gdyż ta formacja i tak nie ma nic do powiedzenia.

PO zwasalizuje Hołownię?

– Wybory europejskie to ostateczne potwierdzenie, że zrobili z tej partii żałosny family business, który na naszych oczach idzie do piachu przez fatalne zarządzanie panów liderów. To jest koniec tej formacji, ich już nie ma. Uciekli stamtąd już wszyscy, którzy mogli uciec – konkluduje jej partyjny kolega.

W rozmowie z Interią politycy KO nie kryją, że planują zwasalizować Polskę 2050. Nieco lepiej wyglądają perspektywy PSL, które to nadal jest postrzegane przez polityków Platformy jako partner.

