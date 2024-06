Sejm uzupełnił skład trzech komisji śledczych

Po wyborach unijnych część posłów-członków komisji śledczych zdobyło mandat europosła, w związku z czym ich mandaty krajowe wygasły. Sejm w bloku głosowań wybrał dziś ich następców.

Uzupełniony skład komisji śledczych

Do komisji śledczej ds. wyborów kopertowych zostali wybrani Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości. W komisji śledczej ds. Pegasusa wejdzie Patryk Jaskulski z KO.

Do komisji śledczej ds. afery wizowej dołączą Bartosz Kownacki i Paweł Szrot z PiS oraz Przemysław Witek z KO. Skład komisji został uzupełniony po tym, jak jej przewodniczący Michał Szczerba (KO) uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego. W komisji były też dwa wakaty po wykluczeniu z dalszych prac dwóch posłów PiS Zbigniewa Boguckiego i Andrzeja Śliwki. Komisja wizowa wyłoni nowego przewodniczącego.

Sejm uchwalił zmianę w kodeksie wyborczym

Tego dnia Sejm przyjął także zgłoszony przez posłów KO projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który rozszerza możliwość głosownia korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców – zarówno w kraju, jak i za granicą. Zdecydowana większość posłów PiS i Konfederacji nie uczestniczyła w głosowaniu, wyjmując karty do głosowania.

W myśl nowych przepisów zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca będzie mógł zgłosić komisarzowi wyborczemu, a za granicą konsulowi do 13 dnia przed dniem wyborów.

Zgodnie z nowelizacją, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu i w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

