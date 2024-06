Krzysztof Masłoń otrzymał Nagrodę im. Macieja Łukasiewicza

Jak przekazało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich laureatem Nagrody im. Macieja Łukasiewicza w 30. edycji Konkursu Nagrody SDP przyznawaną za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy został Krzysztof Masłoń. Nagrodzono go za trzy publikacje: "Boski Witoldo" o Witoldzie Gombrowiczu, "Słowa w krwi skąpane" o ukraińskiej zbrodni na Wołyniu w tygodniku "Do Rzeczy" oraz "Człowiek o moralności alfonsa" w "Historia Do Rzeczy" o Januszu Szpotańskim.

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza. Wyróżnienia

W konkursie wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Lachendro-Barbóreczka (Polskie Radio Katowice), Barbara Sułek-Kowalska, za dwie publikacje: "Zaczynał od witraży" oraz "Ja jestem polskim Żydem" (Tygodnik TVP), a także Hanna Tracz – "Złamane życie Wiery Gran, czyli opowieść o muzie getta w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim" (Radio WNET).

Krzysztof Masłoń

Krzysztof Masłoń (ur. 1953) to publicysta, dziennikarz, krytyk literacki. Przez lata był związany z "Rzeczpospolitą" i Magazynem Literackim Książki. Autor kilku książek, takich jak m.in.: "Lekcja historii najnowszej", "Żydzi, Polacy i my", "Bananowy song. Moje lata 70". Swoje teksty publikuje w tygodniku "Do Rzeczy" oraz "Historia Do Rzeczy".

Jest laureatem branżowych nagród Ikara i PIKowego Lauru oraz Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. W ubiegłym roku został laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii "Słowo".

Z tekstami za które Krzysztof Masłoń został uhonorowany Nagrodą im. Macieja Łukasiewicza można zapoznać się także na naszym portalu.

